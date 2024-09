Straty w miliardach! Minister ujawnia kwoty

Straty w infrastrukturze wynikające z powodzi będą liczone w miliardach - powiedział na konferencji prasowej w Opolu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Według zapewnień szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka, obecnie działania służb koncentrują się na utrzymaniu Odry w jej korycie.

W środę w obradach opolskiego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli przedstawiciele rządu - minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, minister infrastruktury Dariusz Klimczak i wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk.

Przewidywania ekspertów

Po zebraniu sztabu, na konferencji prasowej minister Siemoniak poinformował, że według przewidywań ekspertów, fala wezbraniowa, która wejdzie do Opola jeszcze w środę, przejdzie przez miasto bez wyjścia z brzegów rzeki.

Dziś koncentrujemy się na tym, aby Odra w dużych miastach, wielkich miastach takich jak Opole, Wrocław, wszystkich innych, które są położone wzdłuż jej biegu, utrzymała się w korycie - podkreślił.

Złodzieje już czekają

Minister poinformował, że wszystkie podległe MSWiA służby, wspólnie z żołnierzami, będą starały zapewnić się nie tylko bezpieczeństwo ludzi, ale i mienia pozostawionego przez powodzian. Według Siemoniaka, wszystkie przypadki szabrownictwa, będą bezwględnie ścigane i karane z całą surowością prawa. Przypomniał też, że do woj. opolskiego i dolnośląskiego zostało skierowanych dodatkowych 500 funkcjonariuszy. Szef MSWiA poinformował również, że polecił Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych uruchomienie rezerw żywności, wody, leków, agregatów, osuszaczy i rozmaitych kontenerów.

Skala strat

Minister Klimczak na pytanie o skalę strat wywołanych przez powódź podkreślił, że ich szacowanie dopiero się rozpoczęło, a wszystkie dane mają charakter wstępny.

Największe straty występują w infrastrukturze Wód Polskich - to są różnego rodzaju zbiorniki wały, jazy, wszelkiego rodzaju urządzenia hydrotechniczne - mówił Klimczak. Minister ocenił, że straty w takim rodzaju infrastruktury „będą liczone w miliardach złotych”. Odnośnie infrastruktury drogowej, Klimczak poinformował, że według wstępnych obliczeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, straty wyniosły przynajmniej 155 mln zł. Minister zaznaczył przy tym, że straty te są wciąż szacowane.

Infrastruktura kolejowa

W kwestii infrastruktury kolejowej minister poinformował, że straty wynoszą, co najmniej 125 mln zł. Przyznał, że nie otrzymał jeszcze raportu ws. PKP Cargo.

W pewnym momencie także trzeba będzie oszacować straty u poszczególnych przewoźników, także tych towarowych, jak PKP Cargo (…) oraz naszego narodowego przewoźnika (PKP Intercity - mówił. Jak powiedział minister, straty w przypadku tego ostatniego wynoszą ponad 100 mln zł - „na bardzo wstępnym etapie”.

Wiceminister Krawczyk przekazał informację o uruchomieniu specjalnego programu pomocy dla organizacji pozarządowych, które ucierpiały w czasie powodzi. Zgłoszenia można kierować za pośrednictwem strony Narodowego Instytutu Wolności.

Kto może zwrócić się o pomoc?

„Budżet tego programu to 3 mln zł. Organizacje, które ucierpiały, zostały zalane, ich sprzęt został zalany, mogą zwrócić się o pomoc w wysokości do 20 tys. zł. (…) Pomoc jest też kierowana do OSP, które działają na tym terenie i też ucierpiały” – przekazał. Dodał, że pierwsze pieniądze trafiły już do organizacji.

Udzielanie pomocy i weryfikacja zbiórek

Krawczyk zwrócił uwagę, że w pojawia się bardzo dużo informacji o miejscach, gdzie można wpłacać pieniądze dla powodzian, czy gdzie prowadzona jest pomoc rzeczowa. Poprosił wszystkich o bardzo wnikliwe weryfikowanie tych zbiórek, bo - jak tłumaczył - docierają do niego informacje o osobach wykorzystujących tragedię powodzian dla własnych korzyści. Przypomniał, że resort spraw wewnętrznych prowadzi stronę internetową, gdzie aktualizowana jest lista prawdziwych zbiórek.

Fala powodziowa. Zapowiedź

Według Joanny Kopczyńskiej, prezes Wód Polskich, fala powodziowa na Odrze będzie przechodziła przez 2-3 dni i będzie bardzo spłaszczona. W Opolu powinna mieć w kulminacyjnym momencie poziom o około 80 cm niższy, niż miejskie wały.

Zbiornik Racibórz wypełniony jest w 70-80 procentach pojemności, czyli jest jeszcze możliwość przyjęcia wody. Jest w tej chwili zamknięty, czyli nie odbywa się odpływ. Są tam zamknięte przepusty i może się zdarzyć, że ponad tym przepustami trochę wody ucieknie, ale jest to naturalne - zaznaczyła, podkreślając, że kiedy specjaliści podejmą decyzję o jego opróżnianiu, to będzie to robione „bardzo powoli i z rozwagą”.

