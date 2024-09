Powódź2024: Bobry niewinne, ale Tusk bohaterem

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu powiedział, że nowe i odbudowywane wały przeciwpowodziowe będą zabezpieczone przed bobrami. Przyrodnik mówi, że zwierząt tych nie ma na wałach, bo wały są oddalone od rzek, które są naturalnym środowiskiem życia bobrów

Wszystkie wały przeciwpowodziowe, które będą odbudowywane, jak i te nowo budowane będą zabezpieczone przed bobrami - przekazał w sobotę na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.

Szef rządu przekazał, że w porozumieniu z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem podjął decyzję, by wszystkie wały przeciwpowodziowe - te, które będą odbudowywane, jak i nowe były odpowiednio zabezpieczone, np. siatkami, przed bobrami. „Wtedy nie będzie potrzeby neutralizacji bobrów w czasie powodzi, tam na wałach. +Będzie dobrze panie bobrze+, nie będzie powodu do podnoszenia alarmu” - powiedział Donald Tusk.

Przyrodnik dr Andrzej Czech bobry nie mają one nic wspólnego z niszczeniem wałów przeciwpowodziowych. Miszczuk twierdzi, że takie przypadki miały miejsce.

„Czasami trzeba wybierać między miłością do zwierząt a bezpieczeństwem miast, wsi i stabilnością wałów” – powiedział w Głogowie premier Donald Tusk, zapowiadając tym samy walkę ze zwierzętami niszczącymi wały przeciwpowodziowe. Po jego słowach rozgorzała gorąca dyskusja o bobrach.

Dr Andrzej Czech powiedział PAP, że bobry są sprzymierzeńcem środowiska w kontekście retencji wody, czyli zatrzymania jej podczas suszy, szczególnie na małych ciekach.

„Poza tym ograniczają energię wody spływającej z gór. Wydłużają jej spływ z kilku godzin do nawet kilkunastu dni, czyli spłaszczają falę powodziową” – dodał.

Wyjaśnił, że jeżeli na małych ciekach tam bobrzych jest dużo, to po prostu spływ wód będzie dużo wolniejszy niż tam, gdzie ich nie ma.

Odniósł się także do opinii, że to bobry rozkopują wały przeciwpowodziowe. Według niego zwierząt tych nie ma na wałach, bo wały są oddalone od rzek, które są naturalnym środowiskiem życia bobrów.

Odnosząc się do słów premiera o przerwaniu wałów, podkreślił, że są one „albo przejęzyczeniem wynikającym z niewiedzy, albo celowym zabiegiem szukania kozła ofiarnego”, bo bobry są związane ściśle z wodą i „nie mają żadnego interesu, żeby wychodzić na pola i maszerować ileś metrów, żeby zrobić dziurę w wale”. „To nie jest ich środowisko życia” – dodał.

Zaznaczył, że należy najpierw przeanalizować, w którym miejscu doszło do przerwania wałów i z jakiego powodu.

Według niego, nie jest tak, że bobry wykopują nory w momencie powodzi. „Nory musiały być tam wcześniej. Zresztą nory są też wykorzystywane przez inne zwierzęta, np. wydry, które też je kopią” – dodał.

Można by powiedzieć, że działalność bobrów to też część infrastruktury przeciwko powodziom i suszom, a ich ochrona, to nie „miłość do zwierząt”, jak stwierdził premier, tylko działania w naszym interesie – podkreślił przyrodnik.