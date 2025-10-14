W Internecie czarne kamienie udają węgiel?!

Zbliżający się sezon grzewczy to czas żniw dla przestępców, którzy podszywają się pod legalnych sprzedawców węgla czy pelletu. Policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością internetowych oszustów związaną z zakupem opału. Straty nieostrożnych nabywców szybko rosną. Pora włączyć zdrowy rozsądek.

Funkcjonariusze w całym kraju odnotowują liczne przypadki, w których ofiary, po przelaniu zaliczki, nigdy nie otrzymały towaru. Zdarza się też, że zamiast węgla kupujący dostają… pomalowane czarną farbą kamienie. Policjanci radzą, żeby nie ufać ofertom z podejrzanie niską ceną. Oszuści tworzą bowiem fikcyjne firmy i po wpłacie pieniędzy znikają bez śladu. Policja radzi, by kupować opał tylko u sprawdzonych dostawców, weryfikować opinie i dane firm oraz wybierać płatność przy odbiorze. Trzeba również uważać na phishing i strony podszywające się pod legalne firmy i autentyczne witryny. Nie można też bezgranicznie ufać konsultantom telefonicznym.

Źródło: TV (wPolsce24.pl)