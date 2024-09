Dostaniesz dodatkowe 2520 zł. Są warunki

Sejm przyjął nowelizację ustawy o rencie socjalnej, która zakłada wypłatę dodatku dopełniającego na poziomie 2 520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji.

Za nowelizacją głosowało 411 posłów, 10 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Zakładają one m.in., że świadczenie ma być wypłacane od maja 2025 r. z wyrównaniem od stycznia 2025 r.

Dodatek ma być uwzględniany uwagę przy ustalaniu uprawnień do 14. emerytury lub renty. Osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji w momencie wejścia życie przepisów, mają otrzymywać dodatek z urzędu.

Wypłata dodatku

Dodatek będzie waloryzowany od 1 marca każdego roku, a pierwsza wypłata nastąpi w maju 2025 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 roku.

Dla kogo dodatek?

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które są uprawnione do renty socjalnej i jednocześnie są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że otrzymają go ci, którzy nie mogą pracować ani samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

