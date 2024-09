Prawie 200 rakotwórczych czynników w opakowaniach żywności

Naukowcy ujawnili blisko 200 potencjalnych czynników rakotwórczych w materiałach, z których powstają opakowania żywności – donosi portal abczdrowie.pl. Zdecydowana większość pochodzi z tworzyw sztucznych.

Naukowcy z Forum Opakowań Żywności wykryli opakowaniach artykułów spożywczych 189 potencjalnych czynników sprzyjających rakowi piersi w opakowaniach żywności.143 z nich znajdowały się tworzywach sztucznych, a pozostałe w tekturze. Wyniki przeprowadzonej analizy opublikowali na łamach branżowego czasopisma „Frontiers in Toxicology”.

„To bardzo ważne badanie, bo pokazuje, że istnieje ogromna szansa na zapobieganie narażeniu ludzi na chemikalia powodujące raka piersi” – wskazuje Jane Muncke z Forum Opakowań Żywności i współautorka badania, cytowana przez portal medicalxpress.com. I dodaje: „Potencjał zapobiegania nowotworom poprzez ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych w życiu codziennym jest niedostatecznie zbadany i zasługuje na znacznie więcej uwagi„.

Niebezpieczne chemikalia

„Wykrycie toksycznych substancji chemicznych w materiałach mających kontakt z żywnością było możliwe dzięki naszej bazie danych FCCmigex” – wyjaśnia Lindsey Parkinson, analityk danych z Forum Opakowań Żywności i jedna z autorek badania. Wskazuje, że to źródło gromadzi informacje z tysięcy opublikowanych badań naukowych na temat chemikaliów w materiałach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami spożywczymi w jednym i łatwym do eksploracji miejscu.

Tylko najnowsze badania dostępne w FCCmigex (2020-2022) wskazują na aż 76 substancji podejrzanych o wpływ na rozwój raka sutka. Dotyczy to materiałów FCM kupowanych na całym świecie, z czego 80 proc. pochodzi z tworzyw sztucznych. Oznacza to ciągłe narażenie światowej populacji na te chemikalia. Naukowcy zwracają uwagę, że obowiązujące przepisy, które mają chronić konsumentów, są dziurawe, jak ser szwajcarski.

Smutna „norma”

Artykuły przeznaczone do kontaktu z żywnością kupowano w ciągu ostatnich kilku lat na rynkach w regionach podlegających ścisłym regulacjom, m.in. w Unii Europejskiej naszych ustaleń wynika, że przewlekłe narażenie całej populacji na substancje podejrzane o działanie rakotwórcze pochodzące z FCM jest, niestety, normą – wskazują autorzy badania.

