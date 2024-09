Toniemy. W 2026 r. dług publiczny przekroczy 60 proc. PKB

Rząd przyjął nową Strategię zarządzania długiem publicznym na lata 2025-2028, w której prognozowany jest dalszy wzrost zadłużenia sektora finansów publicznych. Zgodnie z projektem, dług EDP (dług sektora instytucji rządowych i samorządowych) przekroczy 60 proc. PKB już w 2026 roku, a w 2027 roku osiągnie 61,3 proc. PKB. Jest to przekroczenie kluczowej wartości referencyjnej, która zgodnie z kryteriami traktatu UE wynosi właśnie 60 proc. PKB.

W szczegółach, rząd przewiduje, że dług sektora finansów publicznych wyniesie 54,6 proc. PKB w 2024 r., 58,4 proc. w 2025 r., a w kolejnych latach przekroczy dozwolony próg 60 proc., osiągając 61,3 proc. w 2027 r. oraz 61,2 proc. w 2028 r. To znacząca zmiana w porównaniu do wcześniejszych prognoz, gdzie zakładano, że relacja długu do PKB nie przekroczy tego poziomu.

Równocześnie prognozy dotyczące państwowego długu publicznego (PDP) – który pokazuje zadłużenie samego Skarbu Państwa, bez zobowiązań instytucji takich jak Polski Fundusz Rozwoju – wskazują na wzrost zadłużenia. W 2024 roku PDP ma wynieść 43,3 proc. PKB, w 2025 roku 47,1 proc., a w 2027 i 2028 roku odpowiednio 48,6 proc. i 48,3 proc. PKB.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

pap, isbnews,gov, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bundeswehra rusza do Polski! „Warszawa prosi o pomoc”

Lista najbardziej toksycznych owoców i warzyw na świecie

W Opolu skończyły się pieniądze na pomoc dla powodzian

»» Rozmowa z red. Joanną Buczyńską o tym, co się stanie z cenami nieruchomości na terenach objętych powodzią? na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: