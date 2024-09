Zmiany w budżecie 2025. Błaszczak: To pokaz i kpina z Polaków

Szef MF Andrzej Domański zapewnił po sobotnim posiedzeniu rządu, że finanse publiczne są gotowe na finansowanie usuwania skutków powodzi. Zdaniem szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka, zmiany w budżecie na 2025 r. są nieadekwatne do skali zniszczeń i potrzeb po powodzi.

Minister Finansów zapewnił we wpisie na platformie X, że „finanse publiczne są gotowe na finansowanie usuwania skutków powodzi”.

„ Kolejny pokaz, a nie realna rozmowa o potrzebach”

Sobotnie posiedzenie i decyzje rządu skrytykował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem, był to „kolejny pokaz, a nie realna rozmowa o potrzebach finansowych terenów objętych powodzią”. Ocenił też, że zmiany w ustawie budżetowej są kosmetyczne i nieadekwatne do skali zniszczeń i potrzeb.

Posiedzenie rządu / autor: PAP

Aż 700 mln zł dla neoTVP i 421 mln na budownictwo

„Wczoraj przegłosowane 700 mln zł dla neoTVP, a dzisiaj 421 mln zł więcej na budownictwo, co zostało ogłoszone jako sukces. To jest kpina z Polaków” - ocenił Błaszczak we wpisie na platformie X.

Posiedzenie rządu / autor: PAP

Dosyć słuchania o bobrach, pożyczkach i kasach fiskalnych

Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość oczekuje dyskusji na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych o budżecie państwa. Zapewnił, że posłowie PiS są do dyspozycji choćby od niedzieli, tak żeby dyskutować na poważnie o potrzebach i angażowaniu środków publicznych.

Dosyć słuchania o bobrach, pożyczkach, kasach fiskalnych i cięciu finansów KPRP, SN i IPN - dodał.

Posiedzenie rządu / autor: PAP

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bundeswehra rusza do Polski! „Warszawa prosi o pomoc”

Lista najbardziej toksycznych owoców i warzyw na świecie

W Opolu skończyły się pieniądze na pomoc dla powodzian

»» Rozmowa z red. Joanną Buczyńską o tym, co się stanie z cenami nieruchomości na terenach objętych powodzią? na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: