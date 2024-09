Bankowość w sieci? Polacy ją pokochali

Liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej w drugim kwartale tego roku wzrosła o blisko 1 proc., do 23,2 mln - poinformował w poniedziałek Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetBank. Ponad 97 proc. spośród nich aktywnie korzysta z bankowej aplikacji mobilnej.

Jak przekazał ZBP, w drugim kwartale tego roku liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wyniosła 22,7 mln. Oznacza to wzrost na poziomie około 2 proc. w odniesieniu do pierwszego kwartału 2024 r., oraz 10 proc. w odniesieniu do drugiego kwartału 2023 r.

Kolejny wzrost

ZBP przekazał, że w drugim kwartale 2024 nastąpił kolejny wzrost liczby aktywnych klientów „mobile only”, czyli używających bankowości elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnych, który wyniósł 4 proc. a ich liczba wyniosła 16,5 mln użytkowników.

Z danych ZBP wynika ponadto, że w drugim kwartale 2024 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła ponad 43,5 mln co stanowi wzrost na poziomie 0,5 proc. i o ponad 2 proc. W stosunku do pierwszego kwartału 2024 r.

Miliony kont

Związek Banków Polskich poinformował w poniedziałek, że klienci sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie ponad 3,5 mln kont w bankach, co oznacza, że w drugim kwartale liczba takich klientów wzrosła o 1 proc. w stosunku do kwartału poprzedzającego.

„Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec czerwca 2024 roku nieznacznie zmalała i osiągnęła poziom powyżej 2,5 mln” - dodano w raporcie.

