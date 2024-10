Kolejna odsłona batalii prawnej fintechu przeciw bankom

Cinkciarz. pl poinformował w czwartek o złożeniu zawiadomienia do UOKiK o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję przez SGB Bank. Kantor internetowy zapowiedział też pozew przeciw Citibankowi, w którym ma domagać się 500 mln zł odszkodowania. Według Citibanku zarzuty są „całkowicie bezpodstawne”.

„Spółka Cinkciarz. pl sp. z o.o. składa zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu” - poinformowała spółka.

Bank miał wystawić na szwank reputację firmy

Wyjaśniła, że swoje zawiadomienie opiera na piśmie banku z 27 maja 2015 roku, w którym ten, jak wskazano, „przedstawił nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje na temat Cinkciarz. pl„. Według kantoru internetowego bank miał sugerować ryzyko reputacyjne i finansowe związane z wymianą walut przez kantor, w efekcie czego banki zaprzestały współpracy z firmą, co spowodowało gwałtowny spadek obrotów. Ponadto Cinkciarz przekazał, że w sprawie toczy się postępowanie sądowe.

„Stan zaawansowania tej sprawy i pozyskane dowody uprawniają Cinkciarz. pl do domagania się wszczęcia postępowania przez UOKiK w celu zbadania tej sprawy i nałożenia odpowiednich sankcji na SGB-Bank S.A.” - podkreślono.

500 mln zł od Citibanku

W przypadku Citibanku spółka zapowiedziała, że wstąpi na drogę sądową domagając się 500 mln zł odszkodowania.

„Powodem pozwu jest zmowa bankowa, w której uczestniczy także Citibank, odmawiając kantorowi internetowemu otwarcia rachunku bankowego na terytorium RP oraz możliwości zawierania transakcji wymiany walut” - wskazała spółka.

Wyjaśniono, że decyzja o odmowie otworzenia rachunku jest - według kantoru internetowego - ograniczaniem dostępu do rynku poprzez naruszenie zasad równego traktowania przedsiębiorstw. Ma być to kolejny przejaw naruszania warunków uczciwej konkurencji, który utrudnia działalność spółki.

Cinkciarz zaapelował do innych kantorów o zgłoszenie się do firmy w celu „wspólnego podjęcia działań prawnych, z możliwością złożenia pozwu zbiorowego„.

Citibank: zarzuty całkowicie bezpodstawne

PAP zwróciła się z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów kantoru do Citibanku. „Przedstawione w oświadczeniu firmy Cinkciarz zarzuty wobec banku Citi Handlowy są całkowicie bezpodstawne” - przekazała PAP rzecznik prasowy City Handlowego Marta Wałdoch.

Wcześniej Cinkciarz. pl i jego spółki zależne (Conotoxia sp. z o.o. i Conotoxia Ltd.) zapowiadały pozwy przeciwko innym bankom, w tym: Bankowi BPS, BOŚ, Credit Agricole, ING, Millenium, Getin Bank. W komunikacie kantor wyjaśniał, że banki te odmówiły kantorowi dostępu do ich platform walutowych, przez co uniemożliwiły zawieranie transakcji wymiany walut z nimi. Spółka zaznaczyła, że domaga się odszkodowania w wysokości przynajmniej 3 mld zł.

Na przełomie września i października KNF informowała, że prowadzi czynności po skargach klientów dotyczących realizacji usług wymiany walut przez kantor Cinkciarz. pl. UOKiK przekazał również, że otrzymał 13 skarg klientów dotyczących firmy. Jak wynikało z doniesień medialnych, klientów serwisu Cinkciarz.pl dotykały opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Klienci – jak wynika z tych relacji - są informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona do końca października.

Z kolei w ubiegłym tygodniu Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie spółki należącej do kantoru internetowego. Według ustaleń RMF chodzi o firmę Conotoxia, należącą do Cinkciarz. pl. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Cinkciarz. pl na swojej stronie internetowej informuje, że jest firmą zarejestrowaną w Polsce i dostarcza usługę internetowej wymiany walut w trzech modelach transakcyjnych. Jest członkiem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

PAP, sek

