Fintech kontra dwa banki. 2 mld zł na stole?

Cinknciarz.pl oraz jego spółki zależne o nazwie Conotoxia zapowiadają pozwy przeciwko mBankowi oraz Bankowi BPS. Obie spółki chcą się domagać 500 mln zł odszkodowania od Banku BPS i 1,5 mld zł od mBanku.

„Systematyczne utrudnianie dostępu do rynku”

„Cinkciarz.pl sp. z o.o. przygotowuje pozew przeciwko Bankowi BPS na kwotę 500 milionów złotych. Powodem jest zmowa bankowa, mająca na celu utrudnianie prowadzenia działalności kantorowej. Bank BPS uniemożliwił spółce realizację przelewów zwrotnych dla klientów, tłumacząc to rzekomymi problemami informatycznymi. W rzeczywistości działania Banku BPS, rozpoczęte 26 września br. i trwające do dziś, stanowią celowe i systematyczne utrudnianie dostępu do rynku, wymierzone przeciwko spółce oraz jej klientom” – poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Spółka podała, że „wszystkie kluczowe dowody takiego działania, w tym zrzuty ekranów z systemów bankowych”, zostały już zabezpieczone. W komunikacie czytamy, że „_Bank BPS swoimi działaniami poważne naraził na szwank dobre imię zarówno Cinkciarz.pl Sp. z o.o., jak i Conotoxia Sp. z o.o.”, oraz że wymaga to „reakcji prawnej oraz interwencji KNF i UOKiK”.

„Odmowa udzielenia gwarancji bankowej”

Również Conotoxia Sp. z o.o., spółka zależna Cinkciarza, w poniedziałkowych informacjach prasowych pisze o pozwach. Jednak w tym wypadku chodzi o pozwy przeciwko mBankowi.

„Conotoxia sp. z o.o. zapowiada, że w najbliższym czasie wystąpi na drogę sądową przeciwko mBank S.A., domagając się odszkodowania w wysokości co najmniej 1 miliarda złotych. Przygotowywane są dokumenty dotyczące tej bulwersującej sprawy. Podstawą pozwu będzie bezprawne utrudnianie dostępu do rynku, w tym w ostatnim czasie odmowa udzielenia gwarancji bankowej, pomimo że spółka posiadała na nią pełne pokrycie we własnych środkach” – poinformowała spółka zależna Cinkciarz.pl.

„Rażące naruszenie zasad uczciwej konkurencji”

W komunikacie Conotoxii czytamy, że mBank – „będąc świadomy, że uzyskanie gwarancji stanowi jedno z zaleceń pokontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)” - odmówił jej udzielania, przy czym miał powoływać się nad się na „konkurencyjność Conotoxia sp. z o.o. jako krajowej instytucji płatniczej”.

„Decyzja mBank S.A. stanowi rażące naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz zasad równego traktowania przedsiębiorstw. Bank wprowadził nieoficjalny, całkowity zakaz finansowania podmiotów z grupy Cinkciarz.pl, co wyraźnie szkodzi interesom tych spółek, ale przede wszystkim – godzi w dobro klientów. W związku z tym spółka oczekiwać będzie także wsparcia ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz innych organów państwa” – czytamy w komunikacie Conotoxii.

„Nałożone przez bank sankcje narażają spółkę na wysokie ryzyko reputacyjne i operacyjne”

Także druga spółka z grupy Cinkciarz.pl o nazwie Conotoxia – tyle że Conotoxia Ltd. – zapowiada pozew przeciwko mBankowi. W kolejnym komunikacie czytamy, że Conotoxia Ltd. –„informuje o bezprawnym zablokowaniu jej rachunków bankowych przez mBank S.A., co skutkowało uniemożliwieniem dostępu do środków nie tylko samej spółki, ale przede wszystkim uniemożliwieniem klientom dostępu do ich własnych środków”.

„Zablokowane zostały konta przeznaczone wyłącznie do operacji finansowych z klientami – tzw. clients funds. Klienci nie mogli zatem nie tylko wypłacać środków, ale także wpłacać depozytów na konta, co narażało ich na niekontrolowane zarządzanie otwartymi pozycjami na rynku (brak możliwości depozytu oznacza brak możliwości zwiększenia margin’u, co prowadzić może do automatycznego zamknięcia transakcji na stracie)” – informuje spółka w komunikacie.

Podano w nim, że działanie mBanku spowodowało także brak możliwości „wywiązania się przez Conotoxia Ltd. z ustawowego obowiązku wypłaty środków w ciągu 24h_” i skutkowało koniecznością obsługi klienta poprzez banki zagraniczne.

„Pragniemy podkreślić, że sankcje nałożone przez mBank S.A nie zostały zaadresowane do władz Conotoxia Ltd., ani nie zostały podparte odpowiednimi przepisami, i narażają spółkę na wysokie ryzyko reputacyjne i operacyjne. Conotoxia Ltd. zgłasza ten incydent do organów nadzoru w ramach Dyrektywy MIFID II, wskazując na bezprawne uniemożliwianie prowadzenia działalności maklerskiej, ale także blokowanie zwrotu środków klientom” – czytamy w komunikacie.

„W odpowiedzi na opisane wyżej działania, Conotoxia Ltd. zamierza wystąpić z pozwem przeciwko mBank S.A. domagając się odszkodowania w wysokości 500 milionów złotych” – czytamy także.

»» O działaniach KNF i prokuratury w sprawie Cinkciarz.pl czytaj tutaj:

Po KNF spółką e-kantoru zajmie się prokurator

Internetowy kantor nie składa broni po decyzji KNF

Reklamowali go Wałęsa i Komorowski - teraz ma problemy!

Cinkciarz zawiadomi UOKiK i prokuraturę

W komunikacie podano również, że zostaną złożone również zawiadomienia do UOKiK oraz prokuratury.

Na przełomie września i października KNF informowała, że prowadzi czynności po skargach klientów dotyczących realizacji usług wymiany walut przez kantor Cinkciarz.pl. UOKiK przekazał również, że otrzymał 13 skarg klientów dotyczących firmy. Jak wynikało z doniesień medialnych, klientów serwisu Cinkciarz.pl dotykały opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Klienci – jak wynika z tych relacji - są informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona do końca października.

Cinkciarz.pl na swojej stronie internetowej informuje, że jest firmą zarejestrowaną w Polsce i dostarcza usługę internetowej wymiany walut w trzech modelach transakcyjnych. Jest członkiem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

W piątek Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie spółki należącej do popularnego kantoru internetowego. Według ustaleń RMF chodzi o spółkę Conotoxia, należącą do Cinkciarz.pl. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Budżet na granicy szaleństwa finansowego

Polacy inwestują miliardy! Rekordowo w Czechach i Norwegii

Polska przegrywa w TSUE. Klęska branży transportowej

»» Dlaczego nie zrezygnujemy z gotówki tłumaczy red. Stanisław Koczot na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: