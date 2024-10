Polskie zasoby. Rząd chce „gruntownej zmiany”

W najbliższym kwartale będziemy pracować nad szeroką i głęboką nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego - poinformował w środę Główny Geolog Kraju, wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos.

Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos w środę podczas konferencji Klimat Inwestycyjny dla rozwoju sektora mineralnego w Polsce zapowiedział prace nad szeroką i głęboką nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego oraz opracowanie założeń nowego aktu prawnego regulującego działalność w górotworze.

„Do końca sierpnia dostaliśmy 1000 postulatów. Cały najbliższy kwartał to będzie ciężka praca (…), żeby taki projekt się ukazał” - stwierdził Galos.

Koncepcja uproszczonej koncesji na wydobycie

Jako postulaty do rozważenia podczas prac nad nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego wymienił kwestie ułatwienia dostępu do informacji geologicznej i tego, czy będzie on odpłatny. Kolejna sprawa to - według ministra - klasyfikacja złóż nie tylko według polskiej zasady. „Warto byłoby pomyśleć o dodatkowej klasyfikacji ONZ” - dodał. Zwrócił też uwagę, że należałoby wprowadzić koncesję uproszczoną, którą wydawałby marszałek województwa, zamiast starosty.

Odnosząc się do kwestii ubiegania się o koncesję na wydobycie surowców mineralnych, wiceminister stwierdził, że mogłaby być zastosowana taka procedura przetargowa jak w przypadku węglowodorów. Natomiast w przypadku węglowodorów ścieżkę koncesjonowania należałoby uprościć - ocenił.

Według Galosa rozważyć należy wprowadzenie projektu zagospodarowania złoża o bardziej pogłębionej ekonomicznej analizie wykonalności.

Dodał, że Polityka surowcowa państwa wymaga zmiany środków do osiągnięcia celów w niej określonych. „Cele wydają się być niezmienne” - zaznaczył wiceminister. Według niego konieczne będzie też uwzględnienie unijnych przepisów dotyczących surowców krytycznych.

Podział surowców na trzy źródła: kopaliny, wtórne i odpadowe

Galos wskazał na podział surowców na trzy źródła: kopaliny, wtórne i odpadowe. W pierwszej kolejności Główny Geolog Kraju stawia na źródła wtórne i odpadowe, a następnie naturalne-kopaliny.

Wiceminister zadeklarował, że Polska będzie rozwijać współpracę surowcową z innymi krajami, by prowadzić bezpieczny import.

„W ramach European Critical Raw Materials Act będziemy pracować nad listą kluczowych surowców dla polskiej gospodarki. Ona będzie inna niż unijna lista surowców krytycznych. Te zbiory będą się częściowo nakładały” - poinformował minister.

Jednym z istotnych zadań jakie stoją przed Państwową Służbą Geologiczną, według Galosa, jest też poprawa klimatu inwestycyjnego.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pracę może stracić ok. 70 tys. osób

W 2023 zysk 2 mld, w 2024 strata 6 mld. „Wyjaśnienie”

Idzie wielkie bezrobocie? „Coraz mniej ofert”

»» Czy jesteśmy gotowi na wyższe rachunki za energię? - rozmowa z red. Agnieszką Łakomą na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: