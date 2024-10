Słowacy z zazdrością o "cudzie gospodarczym" w Polsce

Podczas gdy Słowacja nie nadąża za Unią Europejską, Polska robi postępy gospodarcze - ocenił słowacki dziennik „SME”. W opublikowanym w poniedziałek artykule poświęconym Polsce czytamy, że „po drugiej stronie Tatr narodził się cud gospodarczy”.

Gazeta zauważyła, że dla Słowaków, którzy lubią porównywać się z Czechami czy Austriakami, Polska była przez lata pomijanym sąsiadem, postrzeganym jako „kraj mięsa wątpliwej jakości, krówek (oraz) sprzątaczek i hydraulików uciekających do Niemiec i Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy”. Teraz na Słowacji poziom życia dotknęła stagnacja, z kolei Polska robi postępy gospodarcze - wskazał „SME”.

W tekście zauważono, że w porównaniu ze Słowacją postęp gospodarczy Polski jest dobrze widoczny poprzez rozległą sieć autostrad, tanie zakupy i fakt, że wybrzeże Morza Bałtyckiego staje się wśród turystów coraz bardziej popularnym celem wyjazdów.

W ciągu ostatnich dwóch dekad na Słowacji budowano średnio tylko 23 kilometry nowych autostrad rocznie. Polska, wstępując do UE w 2004 r., miała 720 kilometrów dróg ekspresowych. Dziś kierowcy mają do dyspozycji sieć ponad siedmiokrotnie większą, z 1850 kilometrami autostrad i 3268 kilometrami dróg ekspresowych - podkreślił słowacki dziennik. Przyczyn dysproporcji autor artykułu upatruje w lepszym wykorzystywaniu funduszy unijnych oraz w krótszych procesach wydawania pozwoleń na budowę.

„Polska była kiedyś uważana za biedaka Europy, (kraj, w którym) ludzie żyją za niskie pensje. To już od dawna nie obowiązuje. Miesięczne wynagrodzenie netto Polaka w drugim kwartale wyniosło 1351 euro, a więc jest porównywalne z Czechami. Na Słowacji to 205 euro mniej. Słowacy mieszkający w pasie przygranicznym chętnie robią zakupy w Polsce, co nie dziwi, skoro za modelowy koszyk żywnościowy Słowak płaci 105,50 euro, a Polak o prawie 30 proc. mniej - zwrócił uwagę dziennik.