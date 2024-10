Gronkiewicz-Waltz nie obejmie mandatu w PE po Kierwińskim

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Parlamentu Europejskiego jego szefowa Roberta Metsola poinformuje o wygaśnięcie mandatu Marcina Kierwińskiego, ale nie ogłosi, kto go zastąpi, bo polskie władze nie przekazały tej informacji – ustaliła PAP. To oznacza, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie może objąć mandatu.

Mandat Kierwińskiego (KO) wygasł 26 września, w związku z objęciem przez niego stanowiska w rządzie. Polityk PO i były minister spraw wewnętrznych został pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po niedawnej powodzi. Objęcie mandatu po nim zadeklarowała była prezydent Warszawy i jedna z wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Zgodnie z procedurami, PE musi stwierdzić wygaśnięcie mandatu i przekazanie go kolejnej osobie na najbliższym posiedzeniu. Tymczasem, według nieoficjalnych informacji, Gronkiewicz-Waltz nie będzie mogła jednak objąć dziś mandatu, bo taka informacja nie wpłynęła od władz krajowych. „PE nie otrzymał jeszcze żadnych informacji na temat zastępującego posła. Jak zawsze to do władz krajowych należy powiadomienie o nazwisku osoby zastępującej europosła, który zrzekł się mandatu” – powiedziało PAP źródło unijne.

Termin upłynął

Zgodnie z kodeksem wyborczym, który reguluje również kwestie związane z obsadzaniem mandatów do PE, to marszałek Sejmu zawiadamia kolejnego kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał następną największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do objęcia mandatu.

Oświadczenie o przyjęciu mandatu powinno zostać złożone w ciągu 7 dni. Kodeks wyborczy stanowi, że niezłożenie takiego oświadczenia w terminie oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu. O obsadzeniu mandatu postanawia marszałek Sejmu.

W co gra marszałek Hołownia? A może jeszcze ktoś?

Pojawienie się informacji o zaistniałej sytuacji rozgorzała dyskusja. Pojawiły się intrygujące pytania. Czyżby marszałek zapomniał? A może nie dopełnił obowiązku? Czy mógł zrobić to przez nieuwagę, czy może z premedytacją? Na kim i za co chciał się odegrać?

Słychać nawet takie głosy, że za odpowiedni sznurek pociągnął Donald Tusk. Gronkiewicz-Waltz wciąż jest jedną z wiceprzewodniczących PO, ale od czasu afery reprywatyzacyjnej jej polityczna gwiazda świeci coraz słabiej.

Co dalej?

W czerwcowych eurowyborach to Marcin Kierwiński zdobył mandat do PE, startując z listy KO w okręgu warszawskim (nr 4). Uzyskał wówczas 143 179 głosów. Oprócz niego mandaty w tym okręgu z listy KO zdobyli dotychczasowi posłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz (137 811 głosów) i Michał Szczerba (120 667 głosów). Czwarty wynik na liście KO uzyskała Gronkiewicz-Waltz, na którą głos oddało 94 474 wyborców. i to jej w pierwszej kolejności przysługiwało objęcie mandatu, którego zrzekł się Kierwiński po nagłym ściągnięciu go do Warszawy przez Tuska.

