Niemieccy żołnierze są już w Polsce! Pierwszy raz od wojny

Stało się – pierwsi żołnierze niemieckiej Bundeswehry przekroczyli polską granicę. Mają pomagać w usuwaniu skutków wrześniowej powodzi. To wydarzenie bez precedensu w powojennej historii.

Pierwsi żołnierze z batalionu pancernego w Bogen w Dolnej Bawarii dotarli do Polski – informuje Deutsche Welle (DW), powołując się na doniesienia Bayerischer Rundfunk (BR). Zdołali już przeprowadzić rekonesans w Głuchołazach. Sprawdzali, w jakim stopniu mogą pomóc i jaki sprzęt będzie do tego potrzebny. W najbliższych dniach dołączą do nich kolejni wojskowi. W sumie przy usuwaniu skutków powodzi będzie pracować w Polsce 120 żołnierzy Bundeswehry.

Mają doświadczenie

Niemieccy żołnierze przybędą na prośbę szefa sztabu polskiej armii. Operacja opiera się na dwustronnej umowie o pomocy obowiązującej od 1999 roku. Będzie to pierwsza tego typu akcja niemieckich sił w Polsce – podkreśla DW.

Niemcy mają przede wszystkim usuwać gruz, odbudowywać koryta rzek oraz naprawiać drogi i stawiać tymczasowe mosty w miejsce zniszczonych przepraw. Żołnierze z Bogen mają doświadczenie w usuwaniu popowodziowych zniszczeń. Pomagali m.in. po powodzi na Dunaju w 2013 roku, po katastrofie w Simbach am Inn w 2016 roku oraz na miejscu katastrofy w dolinie rzeki Ahr – pisze DW.

Jest pierwsze zadanie

W piątek niemieccy żołnierze rozpoczną prace przy usuwaniu szkód powodziowych w Bodzanowie koło Głuchołazów. Ciężki sprzęt jednostki będzie stacjonował na terenie spółdzielni rolniczej w Bodzanowie, a na stanowisko dowodzenia wybrano tamtejszą remizę OSP.

Tusk: Proszę nie wpadać w panikę

Przypomnijmy, że już w połowie września Donald Tusk zapowiedział, iż w usuwaniu zniszczeń i odbudowie po powodzi może pomóc Bundeswehra. „Jak zobaczycie niemieckich żołnierze, proszę nie wpadać w panikę. To jest pomoc. Żeby nie było tam żadnych wątpliwości” – przekazał wówczas szef rządu podczas posiedzenia sztabu kryzysowego, które było… transmitowane na żywo.

