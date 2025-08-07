Prezes PZU odwołany!

Rada nadzorcza PZU odwołała w czwartek Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa spółki - poinformowała firma w czwartkowym komunikacie. Dodano, że czasowo obowiązki szefa PZU będzie pełnił członek zarządu Tomasz Tarkowski. Resort aktywów tłumaczy tę decyzję „potrzebą dostosowania polityki zarządczej spółki do celów właścicielskich oraz koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju”.

Uchwała rady nadzorczej weszła w życie w chwilą podjęcia i nie zawiera informacji o przyczynach odwołania.

Jednocześnie spółka podała, że rada nadzorcza PZU zdecydowała o czasowym powierzeniu obowiązków prezesa PZU dotychczasowemu członkowi zarządu - Tomaszowi Tarkowskiemu.

Tomasz Tarkowski jest członkiem zarządu PZU od 4 listopada 2024 r., a od 14 listopada 2024 r. również członkiem zarządu PZU Życie. W okresie od 31 stycznia do 16 czerwca 2025 r. czasowo wykonywał obowiązki prezesa zarządu PZU Życie.

MAP tłumaczy przyczyny odwołania

Rada Nadzorcza PZU odwołała Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa, uzasadniając decyzję potrzebą dostosowania polityki zarządczej spółki do celów właścicielskich oraz koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych w czwartkowym komunikacie.

„Dzisiaj RN podjęła decyzję o odwołaniu pana Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa zarządu PZU. Wniosek o odwołanie (…) został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego” - podano.

„Sprawna realizacja tej strategii wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z akcjonariuszami i pracownikami” - dodano.

Klesyk był prezesem od 27 stycznia 2025 r.

Klesykowi rada nadzorcza PZU powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki 27 stycznia tego roku. Następnie 27 lutego powołała go na stanowisko prezesa spółki od 3 marca 2025 r., a 2 lipca tego roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Klesyka na szefa PZU.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

PAP, ISBnews, sek

