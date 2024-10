To tu toczy się bitwa o klimat!

Jeśli utracimy Amazonię, przegramy walkę ze zmianami klimatycznymi na naszej planecie, ponieważ znajdziemy się w punkcie, z którego nie ma odwrotu - ostrzegła specjalistka Światowego Funduszu dla Natury (WWF) od zagadnień klimatu Ana Vegara, wzywając do „wspólnych działań dla w obronie Amazonii zwanej płucami świata”.

Podczas czwartkowej prezentacji raportu WWF zatytułowanego „Planeta żywa”, który zawiera dane dotyczące „katastrofalnego spadku o 73 procent populacji zwierząt kręgowców na świecie w latach 197O-2020”, Vergara wskazała na szczególne znaczenie Amazonii dla naszej planety.

Bez odwrotu

„Tymczasem to właśnie stamtąd dochodzą sygnały świadczące o tym, że w następstwie szybkiego tempa wylesiania właśnie zbliżamy się do tego punktu, z którego nie będzie odwrotu od zmian klimatycznych’ - powiedziała na konferencji prasowej w stolicy Ekwadoru Quito.

Vergara przypomniała, że „Amazonia to przynajmniej 10 procent znanej nam bioróżnorodności naszej planety przy czym właśnie na terenie Amazonii odkrywamy co dwa, trzy dni nowe gatunki”.

Wybitna specjalistka od zagadnień klimatycznych ostrzegła: „Jeśli stracimy Amazonię – przegramy walkę przeciwko zmianom klimatycznym (…) Jeśli zniszczeniu ulegnie 20 do 25 procent lasów Amazonii, przyspieszymy nasze dojście do punktu, z którego nie ma odwrotu, a w tym momencie zniszczyliśmy już 17 procent tych lasów. Jeśli obecne tempo deforestacji utrzyma się, w następnej dekadzie możemy dojść w Amazonii do tego punktu, z którego nie ma już powrotu!” – ostrzegła światowej sławy specjalistka w dziedzinie klimatologii.

Mówiąc o bezpośrednich przyczynach wycinki amazońskich lasów dziewiczych i ich stopniowej degradacji wskazała „dość znaczny” udział hodowców bydła w tym procederze, nielegalne górnictwo i „nielegalne uprawy”.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela szasta pieniędzmi. Rekordowy dług UE!

Polakom odbiera się możliwość indywidualnej obrony

Paradoksalny efekt unijnych kar na chińskie e-auta

»» O katastrofalnych wynikach spółek skarbu państwa mówi ekonomista i poseł dr Zbigniew Kuźmiuk na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj:

„To wszystko wraz ze zmianami klimatycznymi daje nam dość pesymistyczny obraz przyszłości Amazonii, zważywszy, że w samym Ekwadorze w ciągu ostatnich 20 lat wyrąbano ćwierć miliona hektarów amazońskiej puszczy, z czego 85 procent dla przygotowania terenów m.in. pod uprawę palmy oliwnej, drzew kakaowca, hodowlę bydła, a także nielegalne wydobycie cennych minerałów.

PAP/ as/