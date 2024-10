Ministerstwo Finansów tnie dotacje dla barów mlecznych

Ministerstwo Finansów planuje w 2025 roku obniżenie dotacji dla barów mlecznych o 10 mln zł w porównaniu do obecnego roku - podaje portal Biznes Interia .

To pierwszy raz od lat, kiedy kwota dotacji dla barów mlecznych zostanie pomniejszona, pomimo wcześniejszych wzrostów od 2018 roku. W 2024 roku dotacja osiągnęła rekordową wysokość 71,3 mln zł.

Dotacje na przestrzeni ostatnich sześciu lat

Jak wylicza portal „Fakt”, dotacja w 2018 roku wynosiła 18 mln zł, a rok później wzrosła do 19,5 mln zł. W 2020 roku dotacja osiągnęła 21 mln zł, a w 2021 roku wyniosła 20,2 mln zł. W 2022 roku kwota wzrosła do 20,3 mln zł, a w 2023 roku nastąpił znaczny skok do 34,4 mln zł. Rekordowym rokiem okazał się 2024, kiedy to dotacja wyniosła aż 71,3 mln zł.

interia, fakt, jb

