NBP: spada optymizm firm co do koniunktury

Przedsiębiorstwa oczekują w III kw. br. nieznacznego ożywienia koniunktury w IV kw. 2024 r., jednak skala spodziewanej poprawy jest mniejsza niż przed kwartałem, przede wszystkim w następstwie pogorszenia perspektyw zatrudnienia, poinformował Narodowy Bank Polski.

„Syntetyczny wskaźnik sytuacji przyszłej (SSP) wskazuje na oczekiwane przez przedsiębiorstwa nieznaczne ożywienie koniunktury w IV kw. 2024 r. Skala spodziewanej poprawy jest jednak mniejsza niż przed kwartałem, przede wszystkim w następstwie pogorszenia perspektyw zatrudnienia. Mimo mniejszego optymizmu, w prawie wszystkich analizowanych grupach przedsiębiorstw według przeznaczenia dóbr i usług - z wyjątkiem producentów dóbr inwestycyjnych - wskaźnik sytuacji przyszłej sygnalizował oczekiwaną poprawę sytuacji” - czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Według Szybkiego Monitoringu, syntetyczny wskaźnik sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora przedsiębiorstw (SSEF) sugeruje, że w II kw. 2024 r. kondycja sektora pogorszyła się i była nieco niekorzystna.

„Pogorszyła się sytuacja w obszarze inwestycji, rentowności, płynności oraz wypłacalności. Poprawiły się natomiast odczyty w obszarze rynku pracy. Dobra kondycja ekonomiczno-finansowa utrzymuje się jedynie wśród producentów dóbr inwestycyjnych. Z kolei w przypadku producentów dóbr zaopatrzeniowych - choć sytuacja pozostała niekorzystna - odnotowano poprawę sytuacji” - wymieniono w raporcie.

W III kw. 2024 r. oceny sytuacji bieżącej przedsiębiorstw były nadal nieznacznie pozytywne, choć nieco gorsze niż przed kwartałem, podał też NBP.

„Niewielki spadek wskaźnika syntetycznego sytuacji bieżącej (SSB) był wypadkową obniżenia się ocen w obszarze płynności, obsługi zadłużenia i akceptacji wniosków kredytowych oraz poprawy komponentów odnoszących się do sytuacji popytowej i ekonomicznej. We wszystkich grupach firm wyróżnionych według przeznaczenia dóbr i usług ocena koniunktury była co najmniej neutralna” - napisano także w materiale.