Dlaczego skrócenie ścieżki zakupowej klienta może stać się kluczem do sukcesu w e-commerce

Popularność zakupów online wynika z ich szybkości i wygody. Aby jednak zachęcić klientów do zakupu i przyciągnąć ich na dłużej, właściciele sklepów internetowych muszą uprościć ścieżkę zakupową. Składa się ona z kilku kluczowych etapów, które wpływają na to, czy klient zdecyduje się sfinalizować zamówienie. InPost Pay, nowe rozwiązanie, które łączy płatność i dostawę w jednym przycisku, znacząco przyczynia się do skrócenia tej ścieżki, poprawiając doświadczenie zakupowe.

Etapy ścieżki zakupowej

Aby skutecznie przyciągnąć klienta, przedsiębiorcy powinni zadbać o każdy etap ścieżki zakupowej:

Pokazanie się klientowi Pierwszym krokiem jest promocja marki i oferty sklepu, co można osiągnąć przez pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania oraz reklamę. Wysokie miejsce w Google przyciąga większą liczbę odwiedzających, jednak to nie zawsze wystarcza. Dlatego warto inwestować w płatne reklamy, takie jak banery, artykuły sponsorowane i reklamy wideo. Zainteresowanie klienta Kolejnym krokiem jest zainteresowanie klienta ofertą sklepu. Niektórzy klienci od razu znajdą coś dla siebie, inni mogą potrzebować dodatkowych zachęt, takich jak reklamy remarketingowe przypominające o produkcie, który przeglądali wcześniej. Monitorowanie efektywności reklam oraz analiza zachowań użytkowników pozwalają na lepsze dopasowanie strategii marketingowej do ich potrzeb. Finalizacja zamówienia Ostatni krok to finalizacja zakupu, jednak tu często pojawiają się przeszkody, które mogą zniechęcić klienta. Klienci oczekują szybkiej, intuicyjnej ścieżki zakupowej, która pozwala im na dokonanie zakupu bez zbędnych kroków, rejestracji czy ograniczonych metod płatności.

Aby wyeliminować te problemy, warto wdrożyć InPost Pay, który skraca proces zakupowy do jednego przycisku, łącząc płatność i dostawę.

InPost Pay – jak skraca ścieżkę zakupową?

InPost Pay maksymalnie skraca ścieżkę zakupową, integrując płatność i wybór dostawy w jednym przycisku. Po kliknięciu na karcie produktu „Utwórz koszyk z InPost Pay”, użytkownik zostaje przeniesiony do aplikacji InPost Mobile, gdzie wybiera preferowaną metodę płatności oraz dostawy (np. Paczkomat® lub PaczkoPunkt) i kończy zakupy. Preferowane opcje są proponowany przy każdych następnych zakupach, co dodatkowo skraca cały proces.

InPost Pay oferuje również unikalną funkcję przypominania o porzuconym koszyku. Jeśli klient nie sfinalizował transakcji, produkty pozostają widoczne w koszyku w aplikacji, przypominając klientowi o dokończeniu zakupu. Dodatkowo, klienci mają pełną historię zamówień i dostęp do statusu przesyłek w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie zakupami, zwłaszcza gdy klient zamawia z różnych sklepów.

InPost Pay to kompleksowe rozwiązanie, które upraszcza ścieżkę zakupową, zwiększa wygodę i poprawia doświadczenie użytkowników, co pomaga zwiększyć konwersję. Dzięki InPost Pay właściciele e-sklepów mogą zyskać nowych klientów, którzy chętniej wracają po kolejne zakupy.

Artykuł sponsorowany