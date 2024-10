Tak drożeją znicze! "Nawet o 9 proc."

Znicze w sklepach średnio zdrożały o 9 proc. względem poprzedniego roku - wynika z analizy opublikowanej w środę przez UCE Research. Autorzy zaznaczają, że w niektórych kategoriach sklepów ceny zniczy spadły - np. w hipermarketach.

Jak wynika z analizy cen z ponad 10,2 tys. sklepów, w tym roku znicze są średnio droższe o 9,2 proc. niż rok temu - poinformowali analitycy UCE Research. Podkreślili także, że wzrosty widać w sieciach cash&carry (41,2 proc.), supermarketach (27,2 proc.) i placówkach convenience (2,2 proc.). Jednocześnie zaznaczyli, że w dyskontach produkty z tej kategorii potaniały względem ub. roku o 12,5 proc., a w hipermarketach – o 56,9 proc.

Czy będą promocje?

Autorzy analizy podkreślili także, że można zauważyć o 9 proc. mniejszą liczba promocji na rynku niż w ubiegłym roku. Spadki zanotowano w supermarketach, sieciach convenience i cash&carry – o 23,3 proc., 23 proc. i 11,7 proc. Zaznaczyli jednak, że w dyskontach i hipermarketach przybyło promocji. Wzrosty w tych segmentach wyniosły 1,2 proc. i 12 proc. rdr.

Z analizy branżowej UCE RESEARCH, Hiper-Com Poland i Grupy BLIX wynika, że w tym roku ceny zniczy w sklepach zwiększyły się średnio o 9,2 proc. rdr. Według autorów raportu, jest to znacząca podwyżka, zwłaszcza w porównaniu do ogólnego tempa wzrostu cen w sklepach, które we wrześniu wyniosło niecałe 5 proc.

„Różnica ta wskazuje na to, że segment zniczy jest bardziej podatny na wzrosty cen niż inne kategorie produktów. Głównym powodem tego zjawiska jest sezonowy charakter popytu, który intensyfikuje się w okolicy Wszystkich Świętych” – komentuje Julita Pryzmont, współautorka raportu z Hiper-Com Poland. Dodała także, że „Zwiększenie kosztów produkcji i transportu oraz rosnące ceny surowców, takich jak parafina czy szkło, również przyczyniają się do tego wzrostu. Dodatkowo, wyższa inflacja w poprzednich miesiącach mogła sprawić, że producenci i sprzedawcy podjęli decyzję o większym podniesieniu cen w tej kategorii, próbując zrekompensować wcześniejsze straty”

Dane pochodzą z raportu platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH, agencji badawczo-analitycznej Hiper-Com Poland oraz z zasobów Grupy BLIX. Analiza pokazuje średnią wartość cenową zniczy, notowaną rok do roku. Porównano te same okresy z 2024 i 2023 roku, tj. wszystkie dostępne na rynku oferty (w promocji i cenach regularnych) ważne od 2023.01.03 do 2024.11.02. Łącznie zestawiono ze sobą ceny pochodzące z ponad 10,2 tys. sklepów należących do 54 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry.

