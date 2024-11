Weekendowy "city break"? Ten cel wyjazdów króluje!

W listopadzie najpopularniejszym miejscem na weekendowe wyjazdy za granicę, tzw. city break, została Malta; ten kierunek wybrała jedna trzecia podróżnych - wynika z danych eSky.pl dot. rezerwacji dokonanych na tej platformie. Po Malcie najchętniej odwiedzane są Włochy i Hiszpania.

Jak wskazano w informacji, listopad jest pierwszym „od wielu lat” miesiącem, w którym najpopularniejszym miejscem na „city break” nie zostały Włochy - w listopadzie 2024 r. najwięcej, bo jedna trzecia użytkowników eSky.pl wybierze się na Maltę. Najpopularniejsze kierunki to, Bugibba, Mellieha, Qawra i Sliema – podróżnicy najczęściej wybierają się tam we trójkę. W dwóch ostatnich miastach zostają średnio przez trzy noce, a pobyt w Bugibba i Mellieha wynosi zwykle cztery noce.

Najchętniej rezerwowane są hotele 4-gwiazdkowe z jednym posiłkiem w cenie.

Te kierunki też popularne

Drugim najczęściej wybieranym kierunkiem są Włochy (30 proc. rezerwacji). Najchętniej odwiedzanymi miastami są Rzym, Wenecja, Mediolan, Neapol i Katania (Sycylia). Na Sycylię polscy turyści najczęściej wybierają się w trzyosobowym gronie. Pozostałe miasta Polacy preferują zwiedzać w dwie osoby.

We Włoszech najmniej na podróże z przelotami i noclegiem w pakiecie trzeba wydać na wycieczkę do Neapolu, najdroższa jest Katania. We Włoszech największym zainteresowaniem cieszą się obiekty w standardzie 3- lub 4-gwiazdkowym, a w kwestii wyżywienia dominuje opcja tylko ze śniadaniem wliczonym w cenę.

Na trzecim miejscu rankingu eSky.pl znalazła się Hiszpania - w listopadzie wybiera się do niej 17 proc. podróżnych. Najczęściej wyjeżdżają oni do miast na Majorce (Llucmajor), Costa Brava (Barcelona, Calella), Costa Blanca (Alicante), Costa del Sol (Torremolinos i Mijas) oraz do Madrytu. Najwięcej trzeba zapłacić za podróż do hiszpańskiej stolicy, a najtańsze oferty są w Callela.

Do Calleli oraz do Torremolinos turyści udają się głównie we dwoje, podczas gdy do innych miast w grupach trzyosobowych. Na ich tle wyróżnia się Mijas wybierany przeważnie przez cztery osoby w ramach jednej rezerwacji. Równie chętnie co hotele 4-gwiazdkowe rezerwowane są te z 3 gwiazdkami, a najczęściej wybieranym wariantem wyżywienia są śniadania.

Na dalszych pozycjach, jak poinformowano, znalazła się Dania, gdzie najchętniej wybieranym kierunkiem jest Kopenhaga. Użytkownicy serwisu w stolicy tego kraju spędzają głównie trzy noce i podróżują tam w gronie dwuosobowym. „W odróżnieniu od innych krajów decydujemy się tu na noclegi 2-gwiazdkowe ze śniadaniem, a nieco rzadziej na hotele o 3-gwiazdkowym standardzie z jednym posiłkiem” - zauważono.

W listopadzie na Węgrzech niezmiennie najpopularniejszym kierunkiem jest Budapeszt. Pobyt rezerwowany w formule lot plus hotel trwa tam zazwyczaj trzy noce. Obiekty 3-gwiazdkowe zarówno ze śniadaniem, jak i bez posiłku to najczęściej wybierana opcja zakwaterowania.

Z kolei na Cyprze Polacy najbardziej preferują miasta takie jak Pafos, Ayia Napa, Larnaca i Oroklini. Pod względem noclegów rezerwacje na Cyprze wyglądają różnorodnie, gdyż hotele od 3 do 5 gwiazdek są równie często wybierane, podobnie jest z wyżywieniem, gdzie popularne są zarówno śniadania, dwa posiłki, jak i all inclusive.

W informacji zwrócono uwagę, że Paryż i Nicea zdominowały listopadowe city breaki we Francji. Wizyta w Nicei jest niemal dwa razy tańsza od tej w Paryżu. Najczęściej wybierane są obiekty z 3 i 4 gwiazdkami oferujące śniadania.

„Analiza prezentuje siedem najpopularniejszych krajów pod względem liczby zarezerwowanych pakietów „City Break” w internetowym biurze podróży eSky.pl z datą wylotu od 28.10.2024 i datą powrotu do 17.11.2024. Przedstawione kierunki reprezentują 78 proc. wszystkich rezerwacji oferty Lot+Hotel w eSky.pl w podanym okresie” - podano w raporcie.

eSky.pl to platforma działająca w ponad 50 krajach.

