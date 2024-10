Dodatek 2520 zł. Będzie wypłacony w maju 2025 roku

Prezydent podpisał nowelę w sprawie dodatku dopełniającego do renty socjalnej Osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł – zakłada nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Dodatek będzie wypłacony w maju 2025 r. z wyrównaniem od stycznia.

O podpisaniu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Nowe świadczenie to wynik prac sejmowej podkomisji, która w maju opowiedziała się za poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dla kogo?

Po zmianach dodatek dopełniający będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji.

Kwota dodatku

Będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość dodatku będzie waloryzowana od 1 marca.

Data wypłaty świadczenia

Pierwsza wypłata dodatku ma nastąpić w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Świadczenie ma trafić do około 130 tys. osób.

Obecnie renta socjalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1780,96 zł.

W czasie prac nad projektem w Sejmie wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń poinformował, że w resorcie trwają prace nad rozszerzeniem grupy uprawnionych do świadczenia m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

pap, jb

