Zamiast 800+ mieszkanie? To zachęca do dzieci!

Zdaniem 30,7 proc. respondentów, łatwiejszy dostęp do mieszkań dla młodych byłby najlepszą zachęta do posiadania dzieci - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”. Kolejne istotne czynniki to: stabilna praca dla młodych i przyjazny rynek pracy dla kobiet.

O najważniejszym znaczeniu dostępu do mieszkania w kontekście wsparcia dzietności przekonanych jest 29 proc. wyborców obozu rządzącego oraz 30 proc. respondentów popierających PiS oraz Konfederację. Wśród wyborców niezdecydowanych odsetek ten wyniósł 39 proc.

Na aspekt mieszkaniowy zwróciło uwagę 36 proc. tych respondentów, którzy dzieci nie mają.

To decyduje

Jak wynika z sondażu, innymi czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zostaniu rodzicem są: stabilna praca dla młodych - 22,2 proc. ankietowanych i przyjazny rynek pracy dla kobiet - 17 proc. Dla 11,7 proc. badanych istotne jest waloryzowane co roku świadczenie 800+.

Stabilną pracę dla młodych jako istotny czynnik wskazują głównie wyborcy obozu rządzącego - 27 proc., w mniejszym stopniu wyborcy opozycji - 18 proc. Przyjazny rynek pracy dla kobiet wskazało 29 proc. głosujących na koalicję i 5 proc. wyborców PiS i Konfederacji. Wśród ankietowanych kobiet przyjaźniejszy dla nich rynek pracy wybrało 18 proc. W najmłodszej grupie respondentów między 18. a 29. rokiem życia na ten aspekt wskazało 29 proc. badanych, a między 30. a 39. rokiem życia – 35 proc.

