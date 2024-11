Można już wnioskować o wakacje składkowe od ZUS!

Od 1 listopada przedsiębiorcy mogą raz w roku zrobić sobie wakacje składkowe od ZUS. To zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc. Uwaga! Zwolnienie nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wakacjami objęte są: obowiązkowe składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe; dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe oraz o składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – o ile są one odprowadzane.

Odpoczynek na koszt budżetu

Składki, z których właściciel firmy zostanie zwolniony, zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Są one wliczane do przyszłej emerytury lub renty. Przedsiębiorca na wakacjach zachowuje pełne uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Może bez przeszkód prowadzić firmę, uzyskiwać przychody, wystawiać faktury itd.

Nie dla każdego

W 2024 roku wakacje składkowe można wykorzystać wyłącznie w grudniu, a wniosek trzeba złożyć w listopadzie. Ulga przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w miesiącu przed złożeniem wniosku zgłosili do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych maksymalnie 10 osób (w tym siebie).

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ukraińcy zaczynają omijać Polskę: co z rynkiem pracy?

Niemcy stracą na rządach Trumpa 180 mld euro

Inflacja doskwiera! 5 proc. w październiku

»» Eksperci ekonomiczni na antenie telewizji wPolsce24 o budżetowej dziurze Tuska – oglądaj tutaj: