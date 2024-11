Nie znalazłeś grobu bliskich? Pomoże internet

W czasie Wszystkich Świętych nie zawsze łatwo odnaleźć grób naszych bliskich. Pomocne mogą być wyszukiwarki grobów.

Taka wyszukiwarka dostępna jest np. na stronie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Aby odnaleźć grób bliskiej osoby, należy wpisać m.in. jej imię, nazwisko, datę zgonu i cmentarz, na którym jest pochowana.

Również na stronach m.st. Warszawy w sekcji „Cmentarze” dostępna jest wyszukiwarka osób pochowanych dla pięciu warszawskich cmentarzy: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburski, Komunalny Północny, Wojskowy, część Cmentarza Prawosławnego na Woli. Jak czytamy, w bazie znajduje się już ponad 230 tys. grobów oraz prawie 500 tys. osób pochowanych.

„Wyszukiwarka cmentarna” jest również dostępna na stronie internetowej Poznania. System ten umożliwia dodatkowo wyszukiwanie grobów Powstańców Wielkopolskich czy olimpijczyków z Poznania.

Od 2006 roku funkcjonuje internetowa wyszukiwarka grobów na cmentarzach komunalnych w Krakowie. „W kolejnych latach była udoskonalana, jej baza uzupełniana jest na bieżąco” - powiedziała rzeczniczka prasowa Zarządu Cmentarzy Komunalnych Patrycja Ćwikła. W przypadku bardzo dawnych pochówków zdarzają się jeszcze sytuacje, że grób nie pojawia się w wyszukiwarce, ale – jak dodała rzeczniczka - są to wyjątki, a inwentaryzacja cały czas trwa.

Przez internet grobów szukają ludzie z całego świata

Użytkownicy coraz chętniej korzystają z internetowego lokalizatora grobów, a wzrost zainteresowania widać przed Wszystkimi Świętymi. Krakowska wyszukiwarka tylko przez niecałe trzy pierwsze dni tygodnia (od poniedziałku do środy południa) odnotowała 140 tys. wejść, w tym 67 tys. z terenu Stanów Zjednoczonych. Grobów bliskich w Krakowie szukają też mieszkańcy z krajów takich jak m.in. Kuwejt, Katar, Boliwia, Argentyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Jeżeli chodzi o cmentarze parafialne, to w archidiecezji krakowskiej ok. 60 proc. nekropolii ma już internetowe lokalizatory grobów. „Oczywiście w miastach taka inwentaryzacja, pozwalająca wyspecjalizowanej firmie na stworzenie internetowej wyszukiwarki, odbywa się szybciej. Mniejszych parafii częściej nie stać na to, ale i trzeba dodać, że w przypadku małych cmentarzy przeważnie każdy wie, gdzie znajduje się dany grób” – powiedział rzecznik archidiecezji krakowskie ks. Łukasz Michalczewski.

Istnieje również wiele firm prywatnych zajmujących się katalogowaniem lokalizacji grobów, we współpracy z zarządami cmentarzy lub parafią odpowiedzialną za dany cmentarz.

Na stronie grobonet.com dostępna jest ogólnopolska wyszukiwarka osób pochowanych połączona z bazą ponad 2500 cmentarzy w całym kraju.

Dla poległych lotników i żołnierzy 1939 roku

Z kolei dla zainteresowanych znalezieniem miejsca pochówku swoich przodków z czasów wojennych jest przeznaczona do tego strona niebieskaeskadra.pl, która powstała z myślą o upamiętnieniu tych z polskich lotników, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, zarówno za granicą, jak i w kraju. Informacje tam zawarte umożliwiają odnalezienie cmentarzy w kraju, Europie i na świecie, na których pochowano lotników. Jest to baza ponad ośmiuset cmentarzy ułożonych alfabetycznie - bliskiego poległego można znaleźć poprzez kliknięcie w odpowiedni cmentarz, w którym wyświetli się jego imię, nazwisko, data zgonu oraz miejsce grobu.

Polegli1939 jest wyszukiwarką polskich żołnierzy, którzy zginęli w działaniach wojennych na terenie kraju. Wystarczy wejść na stronę, przejść do mapy i kliknąć na odpowiednia pinezkę z wybranego obszaru, by uzyskać dokładne informacje o żołnierzu - imię, nazwisko, datę śmierci, stopień wojskowy oraz miejscowość zgonu, dokładne miejsce pochówku/kwatery.

