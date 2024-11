Na rynku mieszkaniowym lekkie ochłodzenie koniunktury?

Ceny mieszkań w największych 17 miastach w Polsce wzrosły o 17,8 proc. r/r na rynku wtórnym i o 14,2 proc. r/r na rynku pierwotnym w III kw. br., co oznacza, że roczna dynamika wzrostu spowolniła po raz pierwszy od początku 2023 r., wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Jego eksperci spodziewają się, że w kolejnych miesiącach nastąpi dalsze spowolnienie wzrostu cen, nie tylko w ujęciu kwartalnym, ale również rocznym.

„Wzrost cen sprzedaży w ujęciu rocznym spowolnił pierwszy raz od początku 2023 r. W grupie 17 największych miast w III kwartale 2024 r. ceny na rynku wtórnym wzrosły o 18 proc. r/r, a na rynku pierwotnym o 14 proc. r/r. Szczególne spowolnienie dynamiki cen odnotowano wśród ofert z drugiej ręki, wśród których roczny wzrost obniżył się o ponad 5 pkt proc. względem poziomów notowanych w poprzednim kwartale. W III kwartale 2024 r. nominalny wzrost cen sprzedaży mieszkań był wyższy niż dynamika wynagrodzeń, która w tym okresie wynosiła ok. 10 proc. Październik przyniósł kontynuację tego trendu - w grupie 6 największych miast ceny pozostały na niezmienionym poziomie względem września” - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi pt. „Analiza rynku mieszkaniowego III kwartał 2024 r.”.

W większości miast wojewódzkich w porównaniu z poprzednim kwartałem ceny nie wzrosły. Na rynku pierwotnym tylko w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie oraz Zielonej Górze wystąpił wzrost cen większy niż 3 proc. w ujęciu kwartalnym. W pozostałych miastach wojewódzkich ceny pozostały na poziomie z poprzedniego kwartału lub nieznacznie spadły. Na rynku wtórnym w 13 spośród 17 miast ceny nie zmieniły się lub były niższe w porównaniu z poprzednim kwartałem. W Warszawie w porównaniu z II kwartałem ceny pozostały na takim samym poziomie na rynku pierwotnym, a na rynku wtórnym spadły o 1 proc., wymienia Instytut.

„W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego spowolnienia wzrostu cen, nie tylko w ujęciu kwartalnym, ale również rocznym. Obecnie mamy do czynienia z względnie ustabilizowanym popytem na zakup mieszkań. Od ponad dwóch kwartałów co miesiąc do banków wpływa ponad 26 tys. wniosków kredytowych. Pozytywne prognozy dotyczące wzrostu PKB w przyszłym roku mogą sprawić, że do obniżki stóp procentowych może dojść dopiero w połowie 2025 r. Konsensus wskazuje, że do końca 2025 r. stopy spadną o 75 pkt bazowych. Brak perspektywy mocnej obniżki stóp procentowych oznacza, że w 2025 r. nie będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem zdolności kredytowej Polaków, a co za tym idzie - zwiększonym popytem na zakup mieszkania” - skomentował starszy analityk z zespołu zrównoważonego rozwoju Jędrzej Lubasiński.

Ceny najmu mieszkań w siedmiu największych miastach wzrosły

Ponadto w III kw. ceny najmu mieszkań w siedmiu największych miastach wzrosły średnio o 3 proc. w ujęciu rocznym. Jest to wyższy wzrost niż w poprzednim kwartale. W mieszkaniach z najpopularniejszego segmentu wielkościowego (40-60 m2), który stanowi około 40 proc. oferty, przeciętna cena najmu wyniosła 2,8 tys. zł w największych miastach poza Warszawą i 3,7 tys. zł w Warszawie. W stolicy ceny najmu najmocniej wzrosły w najmniej popularnych segmentach. W segmencie do 25 m2 o 6 proc. r/r, a w segmencie powyżej 90 m2 - o 8 proc. r/r. W pozostałych segmentach wzrosty nie przekraczały 3 proc. r/r. W pozostałych sześciu największych miastach jedynie w segmencie mieszkań większych niż 90 m2 ceny wzrosły o ponad 4 proc. w ujęciu rocznym, wskazał Instytut.

Liczba mieszkań dostępnych na wynajem jest stabilna. W III kwartale 2024 r. liczba mieszkań na wynajem w siedmiu największych miastach wzrosła nieznacznie o 2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na większą liczbę ogłoszeń był znaczny wzrost liczby ofert w Warszawie (6 proc. r/r). Bez uwzględnienia stolicy, podaż ofert najmu byłaby na podobnym poziomie co rok wcześniej. W ujęciu kwartalnym liczba nowych ofert najmu wzrosła w siedmiu miastach o 8 proc., co jest związane z rozpoczęciem roku akademickiego, wynika z danych PIE.

