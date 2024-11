Zakładanie działalności gospodarczej - ile trwa, jak to zrobić?

Prowadzenie własnej firmy staje się coraz popularniejsze. Nic dziwnego, możesz swoją pasję zamienić w biznes. Pozostaje tylko pytanie – ile trwa założenie działalności gospodarczej? Dowiedz się, jak długo będziesz musiał czekać i co powinieneś zrobić, by zacząć!

Ile trwa założenie działalności gospodarczej – od czego zacząć?

Pomysł na prowadzenie biznesu to połowa sukcesu. Druga jest bardziej przyziemna – musisz dopełnić potrzebnych formalności. Co do zasady, aby zacząć, potrzebujesz wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od chwili ujawnienia w bazie staniesz się aktywnym przedsiębiorcą i będziesz mógł reprezentować i działać w imieniu firmy.

W pewnych sytuacjach nie musisz rejestrować swojej działalności, m.in. gdy spodziewasz się przychodów, które nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia. Upewnij się też, czy nie musisz spełnić dodatkowych warunków ze względu na charakter prowadzonej działalności, np. uzyskać uprawnienia zawodowe, zdobyć odpowiednie pozwolenie.

Ile trwa założenie działalności gospodarczej online?

Założenie działalności online jest najprostszym i najszybszym sposobem, by stać się przedsiębiorcą. Nie musisz wychodzić z domu. Wniosek możesz wypełnić o dowolnej porze tak jak Ci wygodnie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę biznes.gov.pl. Wypełnisz formularz online, zgodnie z poleceniami i podpiszesz go Profilem Zaufanym lub za pomocą e-dowodu. Alternatywnie, możesz założyć działalność przez bankowość elektroniczną Twojego banku. Dzięki tej usłudze zaoszczędzisz czas – nie tylko złożysz wniosek o wpis do CEIDG, ale także założysz konto firmowe.

Ile trwa założenie działalności gospodarczej online? Proces składania wniosku to kilka kliknięć. Po pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej zobaczysz wpis w systemie. Najpóźniej pojawi się następnego dnia roboczego.

Ile trwa założenie działalności gospodarczej tradycyjnie?

Firmę możesz też założyć w tradycyjnej formie, czyli osobiście pójdziesz do dowolnego urzędu miasta gminy. Mechanizm procedury jest ten sam – wypełniasz formularz, a następnie go podpisujesz. Jak przygotować wniosek? Możesz:

• skorzystać z elektronicznego formularza i wysłać go bez podpisu elektronicznego – wtedy otrzymasz mailem kod do podpisania wniosku; musisz iść do urzędu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości; urzędnik znajdzie Twój wniosek, wydrukuje go i sprawdzi dane; następnie Ty podpiszesz dokument,

• wypełnić formularz w urzędzie i podpisać go własnoręcznie,

• pobrać wniosek ze strony biznes.gov.pl, wydrukować, wypełnić, podpisać i zanieść do dowolnego urzędu. • Pamiętaj, by wziąć ze sobą dokument tożsamości, np. dowód osobisty. Urzędnik musi potwierdzić Twoje dane. Najpóźniej następnego dnia wprowadzi je do rejestru przedsiębiorców.

Jeśli rozważasz to rozwiązanie, weź pod uwagę m.in.:

• godziny otwarcia urzędu – zwykle to przedział pomiędzy 8:00 a 16:00,

• wielkość urzędu – w większych miejscowościach możesz dłużej czekać w kolejce.

Ile trwa założenie działalności gospodarczej pocztą?

Istnieje jeszcze inna możliwość – możesz wysłać wniosek o wpis pocztą. Tylko wtedy musisz go nie tylko podpisać własnoręcznie, ale także zadbać, by wiarygodność podpisu poświadczył notariusz. Takie rozwiązanie wymaga więc nieco większego zaangażowania. Jaki jest czas oczekiwania? Przesyłkę trzeba nadać listem poleconym. Czas doręczenia to zwykle kilka dni. Urzędnik musi sprawdzić poprawność danych i wprowadzić je do systemu. Po przejściu procedury, Twój wpis pojawi się w bazie.

Ile trwa założenie działalności gospodarczej, jeśli wniosek jest niepoprawnie złożony?

Może się zdarzyć, że przy wypełnianiu wniosku coś pójdzie nie tak, np. pomylisz dane. Nie martw się – dostaniesz o tym powiadomienie i czas na naniesienie zmian. Przy wniosku złożonym:

• online – dostaniesz informację na maila,

• w tradycyjnym trybie – dostaniesz wezwanie z urzędu; będziesz mógł poprawić lub uzupełnić wniosek w ciągu 7 dni od dnia wezwania.

