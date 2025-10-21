AKTUALIZACJA
Wrześniowy skok na budowach: boom robót specjalistycznych
Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2025 r. wzrosła o 0,2 proc. rdr, a miesiąc do miesiąca o 20,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju we wrześniu 2025 r. była wyższa o 0,2 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku i o 20,6 proc. w odniesieniu do sierpnia bieżącego roku” - czytamy w komunikacie.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa we wrześniu br. była o 2,2 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 2,6% wyższa niż w sierpniu br., podał także GUS.
Na tym wyniku zaważyły dane z pozycji: „Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej”, które w skali miesiąca wzrosły o 28,9 proc. oraz „Roboty budowlane specjalistyczne” po wzroście o 23,7 proc. w stosunku do sierpnia.
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku wskaźnika o 2,0 proc. rok do roku i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 18,2 proc.
Analitycy mBanku: wybujały roboty specjalistyczne
Produkcja budowlano-montażowa z lekkim, pozytywnym zaskoczeniem we wrześniu (+0,2% vs oczekiwane -2%). Wybujały roboty specjalistyczne. Wbrew pozorom to całkiem niezły sygnał - taki charakter będzie miało gros wydatków współfinansowanych z UE - wskazują analitycy mBanku.
Analitycy ING Banku: odbicie aktywności w sektorze budowlanym
Po dobrym wyniku produkcji we wrześniu wczoraj, dziś pozytywne informacje o odbiciu aktywności w sektorze budowlanym. Wzrost produkcji budowlanej o 0,2%r/r po głębokim spadku (-6,9%r/r) w sierpniu. Obrazu solidnej końcówki 3kw25 powinny dopełnić jutrzejsze dane o handlu - przewidują eksperci ING BSK.
Dla odmiany pozytywna niespodzianka w budownictwie. We wrześniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 0,2% r/r, odwracając część spadków z poprzednich miesięcy. Tym niemniej, III kwartał zapamiętamy jako słaby. 2026 będzie zapewne lepszy. To, co opóźnione, będzie przyspieszone, dojdą też nowe rzeczy (np. ożywienie w budownictwie mieszkaniowym) – komentują ekonomiści Banku Pekao.
