Możliwe uspokojenie po radosnym poniedziałku

Sanae Takaichi oficjalnie została pierwszą kobietą na stanowisku premiera w Japonii. To, czy po jej sukcesie nie nastąpi „sprzedaż faktów” będzie zależało od jej zdolności do dostarczenia obiecanego stymulusu fiskalnego, tymczasem na uboczu rekordów Nikkei coraz głośniej mówi się o otwieraniu krótkich pozycji na japońskim długu jako najbardziej lukratywnej pozycji ostatnich miesięcy – od początku roku japońskie obligacje straciły ponad 4 proc., daleko w tyle zostawiając inne najsłabsze rynki.

Poniedziałkowa sesja w Europie kończyła się w niezwykle pozytywnych nastrojach – wszystkie główne indeksy poza CAC40 (+0,39 proc.) kończyły dzień powyżej poziomów otwarcia, a prym wiodły niemiecki DAX (+1,80 proc.), włoskie FTSE MiB (+1,52 proc.) oraz hiszpański IBEX (+1,46 proc.). Stoxx600 zyskał 1,03 proc., wiedziony w górę przez technologię (+1,82 proc.) oraz spółki przemysłowe (+1,47 proc.). SAP zyskiwał 3,31 proc., ASML 2,66 proc., o 5,01 proc. odbijało poturbowane przez prezydenta Trumpa NovoNordisk, o 2,23 proc. rósł Siemens. Za gorszą formę francuskiej giełdy odpowiadało przede wszystkim BNP Paribas (-7,73 proc.). Ruch w dół kontynuował kurs EURUSD, który dziś rano znajduje się już poniżej 1,1630. Silniejszy dolar w niczym nie przeszkodził złotu, które w drugiej połowie dnia wykonało potężny rajd w górę, drożejąc o 3,09 proc. i wymazując straty z piątku (dziś rano jednak traci 0,8 proc.).

WIG20 zyskał 1,55 proc., mWIG40 2,54 proc., a sWIG80 0,76 proc. Październik rysuje się dla GPW w niezwykle jasnych barwach – od początku miesiąca główny indeks zyskał 3,16 proc., a mWIG40 3,65 proc. przy wzroście S&P500 o 0,70 proc.. Motorem wzrostów był wczoraj Orlen (+3,65 proc.), wspierany m.in. przez KGHM (+3,38 proc.) i mBank (+3,68 proc.). W WIG20 na minusach zamykały się jedynie CCC (-0,58 proc.) oraz CD Projekt (-1,44 proc.). Spektakularne zachowanie średnich spółek to głownei zasługa energetyki (Tauron i Enea zyskiwały po ponad 6 proc.) oraz Asseco (+4,85 proc.), tabelę mWIG-u otwierało JSW (+8,62 proc.).

S&P500 wzrosło wczoraj o 1,07 proc., a NASDAQ o 1,37 proc., jedynym spadającym sektorem były dobra podstawowe (-0,10 proc.), wzrosty pozostałych oscylowały wokół 1-1,2 proc. W czołówce błyszczało Apple (+3,94 proc.), które dzięki pozytywnym rekomendacjom wyznaczyło pierwsze w tym roku ATH, o 2,13 proc. drożała Meta. Korektę kontynuowało jedynie Oracle (-4,85 proc.). Rynek przestał się kompletnie obawiać o relacje amerykańsko-chińskie, na obecnym, bardzo wczesnym etapie sezonu wynikowego zyski i przychody powyżej prognoz podało też około 85 proc. spółek, co szczególnie w tym drugim wypadku jest wartością skrajnie wysoką.

W godzinach porannych większość rynków azjatyckich rośnie, powyżej 1 proc. zyskują giełdy w Szanghaju i Hong Kongu. Prezydent Trump podpisał pakt z Australią, który ma wesprzeć USA w przynajmniej częściowym uniezależnieniu się od dostaw metali rzadkich z tego kraju. W oczekiwaniu na jutrzejszy raport Tesli, która otworzy sezon dla Magnificent 7, poznamy dziś wyniki szeregu ważnych spółek z USA, m.in. Coca-Coli, General Electric, General Motors i Netflixa. Pierwsze trzy podadzą je przed rozpoczęciem sesji. Kontrakty futures nie wskazują dziś jednoznacznie kierunku otwarcia w Europie, w absencji nowych nagłówków prasowych dzisiejsza sesja może być znacznie spokojniejsza niż wczorajsza.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

