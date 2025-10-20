Solidne dane z Polski. Czy jest powód do optymizmu?

Poniedziałek na rynkach finansowych zaczyna się bardzo spokojnie. Poznaliśmy dane z Chin, które pokazały najniższą roczną dynamikę wzrostu w III kwartale od początku tego roku. Poznaliśmy również szereg danych z Polski, które napawają optymizmem w stosunku do polskiej gospodarki. Ten tydzień będzie jednak zdecydowanie ciekawszy, wraz z publikacją wielu ważnych raportów finansowych z największych technologicznych korporacji oraz z publikacją spóźnionych danych inflacyjnych z USA. Choć zamknięcie prac rządu w Stanach Zjednoczonych trwa, dane inflacyjne są potrzebne w celu wypłacenia niektórych transferów socjalnych. Dane te będą również kluczowe z perspektywy Rezerwy Federalnej.

Dzisiejsze dane z Polski mogą pozytywnie nastrajać inwestorów, patrząc na ogromny wzrost dynamiki produkcji przemysłowej za wrzesień. Produkcja przemysłowa wzrosła aż o 7,4 proc. r/r we wrześniu, natomiast po wyłączeniu czynników sezonowych wzrost produkcji i tak był imponujący i wyniósł 5,7 proc. r/r. Wzrost produkcji to efekt kilku czynników. Miesięcznie mamy spore odbicie, gdyż sierpień jest tradycyjnie miesiącem urlopowym, a dodatkowo wrzesień ma większą liczbę dni roboczych. Co więcej, jest to efekt również niskiej bazy, gdyż we wrześniu zeszłego roku obserwowaliśmy spadek produkcji przemysłowej. Patrząc na poszczególne kategorie, widzimy spory wzrost dóbr inwestycyjnych, gdyż tam odbicie wyniosło 16 proc. w ujęciu rocznym. Oprócz tego sporą dynamikę wzrostu obserwowaliśmy w produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych, dóbr zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych. Patrząc na jeszcze większe szczegóły, największy przyrost miał miejsce w kategorii naprawy, konserwacji i instalowaniu maszyn, gdyż tam ożywienie wystąpiło na poziomie 34,6 proc. r/r. Dwucyfrowa dynamika była również widoczna w produkcji maszyn i urządzeń, w produkcji samochodów i metali. Spadki miały miejsce w przypadku wytwarzania energii elektrycznej czy produkcji wyrobów farmaceutycznych. Nastroje w przemyśle w Polsce wciąż pozostają negatywne, z odczytem indeksu PMI na poziomie 48. Niemniej jest to i tak znacząca poprawa w porównaniu do czerwcowego dołka, który znalazł się poniżej 50 punktów. Odczyt za wrzesień był najwyższy od kwietnia, kiedy to ostatni raz obserwowaliśmy odczyt powyżej 50 punktów, ale jednocześnie był to miesiąc, kiedy doszło do perturbacji w polityce handlowej na świecie.

Sam odczyt nie doprowadził jednak do większych zmian w notowaniu złotego, niemniej indeks WIG20 chwali się dynamiką wzrostu powyżej 1 proc. jako jeden z nielicznych w Europie. Poza danymi o produkcji przemysłowej poznaliśmy również dane dotyczące rynku pracy. Zatrudnienie spada zgodnie z oczekiwaniami o 0,8 proc. r/r, natomiast płace rosną nieco mocniej na poziomie 7,5 proc. r/r przy poprzednim wzroście na poziomie 7,1 proc. r/r. Choć kluczowa będzie projekcja inflacyjna, odbicie dynamiki płac może opóźnić kolejną obniżkę ze strony RPP w tym roku.

Ten tydzień będzie ekstremalnie ciekawy pod względem rynków finansowych. Poznamy wiele ważnych raportów finansowych największych amerykańskich spółek, takich jak Netflix, Tesla, Amazon, IBM czy Intel. Poza tym w najbliższy piątek poznamy spóźniony raport inflacyjny z USA za wrzesień. Dane te powinny zagwarantować cięcie stóp procentowych ze strony Fed w przyszłym tygodniu. Niemniej, jeśli zaskoczyłyby wyraźnym odbiciem, może dojść do zaostrzenia komunikacji ze strony banku centralnego, co mogłoby doprowadzić do powrotu umocnienia dolara. Warto wspomnieć, że rentowności amerykańskie spadły poniżej 4 proc., pierwszy raz od kilku miesięcy, co było związane z obawami dotyczącymi sektora banków regionalnych w USA. Niemniej nastroje na rynkach uratowane zostały przez Donalda Trumpa, który wskazuje na małe szanse wysokich ceł na Chiny od początku listopada.

Na godzinę 11:00 za dolara płacimy 4,6341 zł, za euro 4,2388 zł, za franka 4,5858 zł, za funta 4,8794 zł.

Michał Stajniak, CFA, Wicedyrektor Działu Analiz XTB

