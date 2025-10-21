Kolejne umocnienia złotego

Polska waluta wbrew oczekiwaniom części analityków wcale nie traci, mimo przyspieszenia obniżek stóp procentowych. Dane z rynku pracy nie zaskoczyły. Dobrze wypadł za to przemysł, który dał złotemu dodatkowe paliwo do wzrostów. W geopolityce tym razem chwilowo awersja do ryzyka.

Dane z rynku pracy

Wczoraj poznaliśmy jedne z bardziej medialnych odczytów – informacje o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. Dotyczy to, co prawda tylko przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 pracowników, ale to i tak najbardziej precyzyjne dane dostępne. Przeciętne wynagrodzenie we wrześniu wyniosło 8750,34 zł. Jest to o 7,5 proc. wyższy wynik niż rok temu i jednocześnie o 0,4 proc. lepsza wartość od oczekiwań. Z drugiej strony w marcu wynik wynosił ponad 9055,92 zł. Jak to możliwe, że wynagrodzenie spada, a wskaźnik pokazuje 7,5 proc. wzrostu? Wzrost liczymy w ujęciu rocznym. Zwyczajowo są pewne okresy, kiedy to przykładowo dochodzi do wypłat premii. Takimi miesiącami jest marzec i kwiecień. Z drugiej strony jest np. wrzesień, który często przypada po przerwie wakacyjnej, co wpływa negatywnie na bonusy. Nie należy się jednak nadmiernie cieszyć, bo dane o zatrudnieniu mówią o spadku o 0,8 proc., a to jest już realny problem, którego nie da się wyjaśnić czynnikami sezonowymi.

Lepsze dane z przemysłu

Wczoraj poznaliśmy również dane na temat produkcji przemysłowej. W skali miesiąca mieliśmy imponujący wzrost o 16 proc. od sierpnia do września. Skąd taka duża zmiana? Znowu chodzi o czynniki sezonowe. Sierpień w wielu zakładach jest z góry ustaloną przerwą urlopową. W rezultacie wrzesień co roku pokazuje duże wzrosty. W skali roku wzrost był wciąż przyzwoity – wynosił 7,4 proc.. Co najważniejsze, obydwa rezultaty przekroczyły oczekiwania analityków o około 2,5 proc.. Również wczoraj mieliśmy najtańsze euro względem złotego od maja. Przez chwilę kurs spadł poniżej poziomu 4,2350 zł. Warto jednak pamiętać, że umocnienie złotego nastąpiło wyraźnie później niż dane makroekonomiczne z Polski. Być może stworzyły one dobry klimat, ale ruch dokonał się, dopiero gdy na rynek trafili po południu inwestorzy zza oceanu.

Co z alternatywnymi inwestycjami?

Poniedziałek przyniósł nam wyraźny ponad 3-proc. wzrost najpopularniejszej kryptowaluty, jaką jest Bitcoin. Wieczorem zaczęły się jednak spadki i dzisiaj nad ranem znów jesteśmy w punkcie wyjścia. Duża niepewność dotyczy również złota. Wczoraj mieliśmy kolejny rekord wszechczasów tego surowca, a dzisiaj jesteśmy już ponad 100 dolarów niżej za uncję. Rynek cały czas nie jest przekonany co do tego, co się dzieje w geopolityce. Mamy obecnie trzy ważne teatry wydarzeń: Bliski Wschód, konflikt Chiny-USA i rosyjską agresję w Ukrainie. Każdy z nich miał ostatnio ważne sygnały. Więcej jest jednak tych uspokajających co powoduje, że inwestycje mające być bezpieczną przystanią na trudne czasy chwilową oddały trochę wartości.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Węgry – decyzja w sprawie stóp procentowych,

14:30 – Kanada – inflacja konsumencka.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje