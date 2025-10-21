Mieszany obraz rynku mieszkaniowego

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania we wrześniu br. wzrosła o 22,1 proc. r/r do 19 063, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 25,8 proc., podał Główny Urząd Statystyczny.

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w ub. miesiącu wyniosła 12 042, co oznacza wzrost o 16,4 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 23,9 proc., podał również GUS.

144,4 tysiące mieszkań oddanych do użytku w tym roku

„Według wstępnych danych w okresie styczeń-wrzesień 2025 r. oddano do użytkowania 144,4 tys. mieszkań, tj. o 0,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 90,3 tys. mieszkań - o 1,1 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 49,0 tys. mieszkań, tj. o 4,8 proc. mniej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 96,4 proc. ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 5,1 tys. mieszkań” - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 12,8 mln m2 , czyli o 1,8 proc. mniej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla jednego mieszkania osiągnęła poziom 88,6 m2, podał również GUS.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu br., wzrosła o 1,7 proc. r/r i wyniosła 19 563, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 21,8 proc., podał też GUS.

W grupie lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 1,7 proc. r/r do 11 598 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 39,2 proc., podał także Urząd.

„W okresie styczeń-wrzesień 2025 r. rozpoczęto budowę 166,0 tys. mieszkań, tj. o 8,5 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 100,1 tys. mieszkań (o 14,4 proc. mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni 62,8 tys. (o 2,3 proc. więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,1 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3,1 tys. mieszkań” - czytamy w komunikacie.

W budowie pozostawało 856,3 tys. mieszkań

Szacuje się, że na koniec września 2025 r. w budowie pozostawało 856,3 tys. mieszkań, tj. o 2,2 proc. więcej niż na koniec analogicznego miesiąca 2024 r., podał także Urząd.

GUS podał również, że liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła o 1,5 proc. r/r do 23 646 we wrześniu 2025 r., a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 23,2 proc..

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 15 436 pozwoleń (spadek o 6,2 proc. r/r i wzrost o 36,7 proc. m/m).

„W okresie styczeń-wrzesień 2025 r. wydano pozwolenia na budowę 191,0 tys. mieszkań, tj. o 13,4 proc. mniej niż przed rokiem, w tym dla deweloperów 120,1 tys. (spadek o 22,6 proc. w skali roku), a dla inwestorów indywidualnych - 64,8 tys. (wzrost o 7,6 proc.). Łącznie dla wymienionych obu form budownictwa wydano pozwolenia na budowę 96,8 proc. ogółu lokali mieszkalnych. W pozostałych formach budownictwa wydano pozwolenia na budowę 6,1 tys. mieszkań” - czytamy w komunikacie.

