PZU stawia na rozwój w chmurze

PZU podpisało umowę z OChK (Operator Chmury Krajowej), który zyskał status oficjalnego dostawcy usług Google Cloud dla Grupy - poinformowała Grupa PZU. Ma to rozszerzyć dostęp do technologii chmurowych dla zespołów i klientów biznesowych PZU.

Grupa PZU nawiązała współpracę z Google Cloud i OChK, której celem jest wdrożenie rozwiązań opartych na chmurze publicznej Google Cloud. Spółka dodała, że partnerstwo jest krokiem do dalszej cyfryzacji usług Grupy PZU.

„Chcemy, by PZU był liderem cyfrowej transformacji w regionie, a wspólne wykorzystanie potencjału chmury i sztucznej inteligencji to klucz do budowania nowoczesnej (…) organizacji” – stwierdził członek zarządu PZU Życie i dyrektor Grupy PZU ds. IT Michał Kopyt.

Umowa z Operatorem Chmury Krajowej i Google Cloud

PZU poinformował w komunikacie, że w ramach wspólnych działań Grupa PZU podpisała umowę z OChK (Operator Chmury Krajowej), który zyskał status oficjalnego dostawcy usług Google Cloud dla Grupy.

„Dzięki nawiązaniu współpracy z Google Cloud i OChK rozszerzamy dostęp do nowoczesnych technologii chmurowych, nie tylko dla naszych zespołów, ale również dla klientów biznesowych” – dodał dyrektor Biura Architektury i Projektów IT w Grupie PZU Sławomir Brzozowski.

„Grupa PZU ma szansę przyspieszyć swój rozwój i skutecznie konkurować na rynku zmieniającym się w błyskawicznym tempie dyktowanym przez innowacje AI, dzięki dostępowi do wiedzy ekspertów oraz lokalnej infrastruktury chmurowej” - oceniła Country Director Google Cloud Polska Magdalena Dziewguć. „Ta współpraca tworzy szansę na tworzenie rozwiązań, jakich w europejskiej branży ubezpieczeniowej jeszcze nie było” – zaznaczyła.

Członek zarządu i CSO OChK Mateusz Hammer przypomniał, że OChK od ponad sześciu lat wspiera polskie firmy w optymalnym wykorzystaniu najnowszych technologii do realizacji ich strategii biznesowych.

PZU stawia na rozwiązania AI

Grupa PZU wskazała, że jednym z kluczowych obszarów współpracy są wspólne testy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. „_W pierwszym etapie, na środowiskach eksperymentalnych, prowadzone są testy narzędzi służących do analizy dokumentów oraz treści wiadomości przesyłanych przez klientów” - poinformowała. Dodała spółka, że celem tych działań jest zwiększenie efektywności obsługi oraz automatyzacja procesów komunikacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii AI dostępnych w ekosystemie Google Cloud.

Spółka zwróciła również uwagę, że w ramach adopcji chmury publicznej PZU wybrał również dostawcę infrastruktury oraz rozpoczął budowę tzw. landing zone - bezpiecznego i skalowalnego środowiska bazowego w Google Cloud Platform, które umożliwi szybkie wdrażanie kolejnych usług i aplikacji.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU – spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, Link4 TU, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

