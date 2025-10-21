Młodość, pasja, zwycięstwo. Sukces Noelii Rywalskiej z Fundacją Stefczyka

Na co dzień trenuje w rytmie porannych pobudek, godzin spędzonych na basenie i szkolnych obowiązków. Ale w ostatni weekend września jej wysiłek przyniósł wyjątkowe owoce. Noelia Rywalska, dziesięcioletnia zawodniczka wspierana przez Fundację im. Franciszka Stefczyka, podczas Meetingu Pływackiego o Puchar Polskich Olimpijczyków, który odbył się 20 września 2025 roku w Gdańsku, zdobyła dwa złote medale – w stylach motylkowym (50 m) i grzbietowym (50 m). Oba starty zakończyła z rekordami życiowymi, a w wyścigu premiowanym na 100 m stylem grzbietowym poprawiła swój dotychczasowy najlepszy wynik. Zwieńczeniem zawodów był okazały puchar dla najlepszej zawodniczki w kategorii 10-latek.

To nie tylko sportowy sukces młodej pływaczki, ale także piękny przykład, jak determinacja, systematyczność i wsparcie otoczenia mogą prowadzić do prawdziwych zwycięstw. Noelia reprezentowała nie tylko swój klub i rodzinę, ale także wartości, które od lat promuje Fundacja im. Franciszka Stefczyka: pracowitość, uczciwą rywalizację i budowanie wspólnoty poprzez pasję.

Spotkanie pokoleń mistrzyń

Zawody w Gdańsku miały wyjątkowy charakter – nie tylko sportowy, ale i symboliczny. Medale młodym pływakom wręczała Laura Bernat, mistrzyni Europy juniorów i olimpijka z Paryża 2024 roku, specjalizująca się w stylu grzbietowym. Dla wielu młodych zawodniczek to właśnie spotkanie z Laurą było momentem, który zapamiętają na długo – dowodem, że marzenia, jeśli są poparte wysiłkiem i wiarą, naprawdę się spełniają.

Gdy Noelia odbierała z jej rąk medal i puchar, na twarzy dziewczynki widać było wzruszenie, ale i coś więcej – świadomość, że stawia pierwsze kroki na tej samej drodze, którą przeszli wielcy sportowcy.

Fundacja, która wspiera marzenia

Dla Fundacji im. Franciszka Stefczyka takie wydarzenia są czymś więcej niż tylko sportowym patronatem. Od lat Fundacja wspiera młodych ludzi, którzy poprzez sport, naukę i działalność społeczną rozwijają swoje talenty, ucząc się przy tym wytrwałości, szacunku i współpracy.

Pomoc Fundacji to inwestycja w przyszłość – nie tylko tych młodych sportowców, lecz także w przyszłość całej wspólnoty. Bo każde dziecko, które odkryje w sobie pasję i nauczy się ją rozwijać, zyskuje coś bezcennego: wiarę w swoje możliwości.

Noelia Rywalska jest dziś symbolem tej postawy. Jej sukcesy pokazują, że marzenia nie są zarezerwowane dla dorosłych – są realne także dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. Wsparcie Fundacji pozwala, by te pierwsze kroki były pewniejsze, a sukces – bliższy.

Sport jako szkoła charakteru

Sport od zawsze był przestrzenią, w której hartuje się charakter i rodzi się wspólnota. Wysiłek, fair play, przyjaźń i zdrowa rywalizacja uczą zasad, które pozostają na całe życie. Dlatego patronaty i programy wspierające młodych sportowców zajmują w działalności Fundacji im. Franciszka Stefczyka szczególne miejsce.

Noelia Rywalska to jedna z wielu młodych osób, którym Fundacja Stefczyka pomaga rozwijać skrzydła – czy to w sporcie, sztuce, edukacji czy działalności społecznej. Każda z tych historii jest inna, ale łączy je wspólne przesłanie: sukces rodzi się z wiary, pracy i wsparcia innych.

W świecie, w którym łatwo zapomnieć o wartościach takich jak solidarność, współdziałanie czy odpowiedzialność, takie historie przypominają, że prawdziwe zwycięstwo to nie tylko medal – to postawa, z jaką idzie się przez życie.

