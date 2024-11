Wraz z e-fakturami rozleje się ocean QR kodów

Umożliwienie sprzedawcom wystawiania faktur konsumenckich za pośrednictwem KSeF będzie oznaczać zmiany dla konsumentów. Ci będą otrzymywać od sprzedawców albo wizualizację faktury, albo dane potrzebne do identyfikacji faktury w KSeF – ocenia ekspertka podatkowa z kancelarii MDDP Janina Fornalik.

W tym tygodniu mają zakończyć się konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Resort finansów proponuje w nim wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Zmiana będzie miała także wpływ na sytuację konsumentów. W projekcie są przepisy, na mocy których również faktury przeznaczone dla konsumentów będzie można wystawiać za pośrednictwem KSeF. Taką możliwość otrzymają m.in. firmy telekomunikacyjne czy energetyczne, które wystawiają setki tysięcy faktur miesięcznie.

„Zasadniczo w przypadku wystawiania faktur za masowo dostarczane usługi, np. telekomunikacyjne, energię, gaz, czy przez sklepy internetowe, przedsiębiorca wystawi fakturę w KSeF, a następnie przekaże nabywcy jej wizualizację wraz z kodem QR. W tym przypadku więc przekazanie faktury konsumentowi funkcjonować będzie na zasadach zbliżonych do aktualnych (wysyłka faktury mailem, dostęp w aplikacji lub na dedykowanym portalu firmy)” – powiedziała PAP doradca podatkowy i partner w Zespole VAT w kancelarii MDDP Janina Fornalik.

Jednak nieco inaczej może wyglądać przekazywanie faktury w sytuacji, kiedy np. konsument będzie dokonywać zakupu w sklepie albo gdy będzie otrzymywać fakturę za wykonaną usługę.

„Drugim sposobem jest podanie nabywcy kodu QR oraz danych umożliwiających zidentyfikowanie tej faktury w systemie. Jednak w praktyce będzie on bardziej problematyczny, gdyż wówczas od klienta będzie zależało ściągnięcie faktury. Być może ten sposób będzie stosowany w przypadku dostaw przedpłaconych np. w sklepie internetowym” – stwierdziła ekspertka podatkowa.

W jej ocenie to rozwiązanie będzie wykorzystywane w sytuacji, kiedy konsument już opłacił zakup towaru czy usługi. Jeśli jednak na podstawie wystawionej faktury konsument będzie musiał dopiero dokonać płatności, to sprzedawca zapewne będzie postępował w sposób zbliżony do obecnego. „Jeśli nabywca będzie dokonywał płatności na podstawie faktury, w interesie sprzedawcy będzie jej dostarczenie klientowi w formie wizualizacji” – stwierdziła Fornalik.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF ma stać się obowiązkowe od 1 lutego 2026 r. dla dużych firm oraz od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

Marek Siudaj (PAP), sek

