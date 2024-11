Ukraina „zbroi” rolnictwo. Chce żywić 600 mln ludzi!

Choć droga Ukrainy do UE jest wciąż długa, to Komisja Europejska chce rozpocząć pierwsze merytoryczne negocjacje już w 2025 roku. Pomimo ogromnych zniszczeń spowodowanych rosyjską agresją, intensywnie przygotowuje się do akcesji. Do końca roku ma zostać ogłoszona krajowa strategia na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku.

Ukraina już przystosowuje swoje rolnictwo do unijnego. Krok po kroku wdrażane są kolejne procedury. Rząd przyjął program rozwoju sektora rolno-spożywczego, który zakłada zapewnienie żywności dla 600 mln ludzi. Co więcej, przynajmniej połowa z tej puli ma być żywnością przetworzoną.

Zagrożenie większe niż wielu się wydaje

Ukraińcy chcą zwiększyć produkcję wołowiny o połowę – do pół miliona ton, oraz podwoić produkcję wieprzowiny – do półtora miliona ton. Z kolei produkcja drobiu ma się zwiększyć o 150 proc. – do około 3,5 mln ton. Ukraina chce też zostać największym dostawcą marek własnych w UE. Kraj chce się stać samowystarczalny żywnościowo, co jest sporym wyzwaniem, bo wartość produktów spożywczych sprowadzanych obecnie przez Kijów z zagranicy wynosi około 4 mld dol.

90 mld euro wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Jeśli Ukraina przystąpi do UE, stanie się największym odbiorcą funduszy WPR ze względu na swój rozmiar i skalę przemysłu rolnego. Szacunki wskazują, że mogłaby liczyć na około 90 mld euro. Zdecydowana większość finansowania WPR obejmuje bezpośrednie płatności dla rolników oparte na wielkości gospodarstw.

Trudno jest konkurować z agro holdingami

To również może być wyzwaniem ze względu na różnice w skali gospodarstw ukraińskich i europejskich. Grunty orne ukraińskich przedsiębiorstw rolnych (średnia to 485 ha) są znacznie większe niż w innych państwach członkowskich, np. we Francji jest to około 30 ha, a w Polsce mniej niż 10 ha.

Źródło: IERiGŻ, Ministerstwo Rolnictwa, Newseria

Oprac. GS

