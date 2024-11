Włoszczowa Północ. Tu Karol Nawrocki zaczyna kampanię

Dr Karol Nawrocki rozpoczął swoją kampanię prezydencką w symboliczny sposób. Kandydat obywatelski, który startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, wystąpił na dworcu we Włoszczowie. „Dla mnie najważniejsze są sprawy zwykłych Polaków, a więc takich, jak ja, bo też jestem zwykłym Polakiem” – mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Jestem tu powiedzieć wyraźnie i głośno, że Polska potrzebuje inwestycji w system komunikacji kolejowej, przyjęcia obywatelskiej ustawy „Tak dla CPK”. Trudno to sobie wyobrazić, ale dzisiaj jeszcze polski system kolejowy niesie na sobie obciążenia z czasów zaborów i II wojny światowej. Potrzebujemy zdecydowanie więcej połączeń kolejowych niż 840 kilometrów i o tym mówi obywatelski projekt ustawy o CPK – powiedział Karol Nawrocki.

Z tego peronu odjeżdżają mieszkańcy Włoszczowy nawet każdego dnia do pracy w Warszawie i Kielcach. Wykluczenie komunikacyjne powiatowej Polski jest dużym zagrożeniem – dodał.

Karol Nawrocki, kandydat w wyborach prezydenckich na konferencji na dworcu Włoszczowa Północ / autor: PAP/Piotr Polak

Symboliczna historia przystanku Włoszczowa Północ

Stacja Woszczowa Północ przy Centralnej Magistrali Kolejowej została otwarta dla ruchu pasażerskiego 16 października 2006; ideę jej powstania wspierał śp. Przemysław Gosiewski (zginął w katastrofie smoleńskiej), ówczesny szef Kancelarii Premiera RP w rządzie Jarosława Kaczyńskiego .

Przystanek kolejowy Włoszczowa Północ to dziś bardzo ważny punkt na transportowej mapie Małopolski i Kielecczyzny. Zatrzymują się na nim pociągi regionalne i dalekobieżne, jadące między innymi w kierunku Warszawy, Krakowa, Katowic, Trójmiasta, czy Częstochowy. Rola przystanku wzrosła po oddaniu do eksploatacji przez Polskie Linie Kolejowe nowej łącznicy kolejowej Czarnca – Włoszczowa Północ, która umożliwiła bezpośrednie podróże z Kielc do Warszawy bez konieczności zmiany kierunku jazdy.

Obecnie Express InterCity Premium, czyli Pendolino relacji Kraków-Warszawa, zatrzymuje się na stacji Włoszczowa Północ cztery razy dziennie. Podróż do stolicy trwa około półtorej godziny.

