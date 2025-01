Karol Nawrocki zapowiada. "W imieniu blisko 6 mln Polaków"

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karola Nawrocki zapowiedział w czwartek w Biłgoraju (Lubelskie), że będzie konsekwentnie domagał się reparacji wojennych. Niemcy będą mieli we mnie twardego zawodnika w tej kwestii – podkreślił.

Podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Biłgoraja Karol Nawrocki został zapytany przez młodą uczennicę, czy podejmie inicjatywę w sprawie uzyskania reparacji wojennych od Niemiec.

„ W imieniu blisko 6 mln Polaków”

Kandydat przypomniał, że jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej od początku był twardym zwolennikiem domagania się od naszych zachodnich sąsiadów, czyli od Niemiec, reparacji za drugą wojnę światową.

I to się oczywiście nie zmienia. Jako prezydent RP będę w sposób konsekwentny – dyplomatyczny, ale zdecydowany – w imieniu blisko 6 mln Polaków zamordowanych przez III Rzeszę Niemiecką (domagał się reparacji) – zaznaczył.

Te pieniądze należą się Polakom, są potrzebne państwu polskiemu

Według Nawrockiego te pieniądze są potrzebne państwu polskiemu i jest to sprawa, która powinna łączyć wszystkie rządy i osoby odpowiedzialne za Rzeczpospolitą. W jego opinii reparacje nie budzą żadnych kontrowersji szczególnie pod względem historycznym, bo „my wiemy, jak wyglądała II wojna światowa”.

Działać w interesie Polski

Zaznaczył, że również pod katem ekonomicznym są niezbędne państwu polskiemu.

One są możliwe w jakimś okresie do wypłacenia, tylko musimy mieć i prezydenta, i premiera, którzy postrzegają interes państwa polskiego w kategoriach nie tylko nadchodzących albo mijających kampanii wyborczych – ocenił kandydat popierany przez PiS.

„Będą mieli Niemcy we mnie z jednej strony partnera do działań ekonomicznych, ale z drugiej strony twardego zawodnika w kwestii domagania się tego, co nam się należy” – podkreślił Nawrocki.

Zapowiedź padła

Temat odszkodowań dla ofiar II wojny światowej jest cały czas przedmiotem rozmów polskiego rządu ze stroną niemiecką. Zapowiedź wsparcia dla żyjących jeszcze Polaków poszkodowanych w II wojnie światowej padła podczas pierwszych od 2018 r. polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, do których doszło na początku lipca, jednak szczegóły tej pomocy pozostały niesprecyzowane.

Pod koniec sierpnia ub. r. pełnomocnik rządu ds. współpracy polsko-niemieckiej Krzysztof Ruchniewicz podkreślał, że na stole „jest propozycja zgłoszona przez stronę niemiecką”.

Jeszcze żyje od 60 do 80 tys. ofiar

Według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, jeszcze żyjących ofiar III Rzeszy jest od 60 do 80 tys., czyli blisko dwa razy więcej niż zakładano w pierwotnych wyliczeniach. Ruchniewicz informował, że dane dotyczące liczby osób, które mogłyby skorzystać z odszkodowań, zostały przekazane przez Fundację do polskiego MSZ.

Polska domaga się 6 bilinów złotych

3 października 2022 r. minister spraw zagranicznych w rządzie PiS Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domagała się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód. 3 stycznia 2023 r.

Łatwa odpowiedź MSZ - ” sprawa zamknięta” Przez kogo?

MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na tę notę, uznając, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gaz potrzebny Europie coraz bardziej

Kredyt oparty na WIBOR nieważny? Banki protestują!

„Rosja zreperuje Nord Stream 2”

»»Niemcy się cieszą. Sąd blokuje prace na Odrze - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24