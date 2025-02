Nawrocki: upomnę się o CPK i program Kolej Plus

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zadeklarował, że w swojej pierwszej inicjatywnie ustawodawczej jako prezydent upomni się o obywatelski projekt ustawy o CPK i powrót do programów realizowanych przed 15 października 2023 r., w tym Program Kolej Puls.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta wystąpił w środę na konferencji prasowej w Sępólnie Krajeńskim, przed nieczynnym dworcem kolejowym przy zawieszonej 25 lat temu linii nr 281 Chojnice - Nakło na Notecią (Kujawsko-Pomorskie).

Nawrocki nawiązał do poniedziałkowej zapowiedzi premiera Donalda Tuska na Giełdzie Papierów Wartościowych, że rok 2025 będzie rokiem przełomu w polskiej gospodarce.

Program gospodarczy, którego nie ma

„To koło ratunkowe, rzucone swojemu zastępcy Rafałowi Trzaskowskiemu przez premiera Donalda Tuska, jest kołem, które nie uwzględnia chyba, że ostatnie 1,5 roku było czasem nie przełomu, ale rokiem wyłomu w polskich inwestycjach, wielkich aspiracyjnych projektach, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, ale też zaciągnięcia hamulca ręcznego na programie Kolej Plus, który jest tak ważny dla Polski powiatowej” - powiedział Nawrocki.

Kandydat na prezydenta zaznaczył, że program Kolej Plus został mocno ograniczony, a modernizacja dworców i rozwój połączeń kolejowych były szansą gospodarczą, inwestycyjną i demograficzną dla Polski lokalnej.

„To też wykreślenie z listy Kolej Plus kolejnych miast, miejscowości i powiatów. To jest głęboko niepokojące. Sępólno Krajeńskie jest najlepszym przykładem tego, jak wiele jest w Polsce jeszcze do zrobienia i jak ważny jest taki program, jak Kolej Plus. Mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego mają tylko dwa połączenia dziennie transportem publicznym do Bydgoszczy - ośrodka akademickiego i gospodarczego” - mówił.

Nawrocki podkreślił, że brak połączeń kolejowych wyklucza mieszkańców powiatu sępoleńskiego, sprawia, że młodzi opuszczają swoje rodzinne miejscowości i trudno przyciągnąć inwestorów. Dodał, że Polska powiatowa, Sępólno Krajeńskie zasługuje na to, żeby rozwijać się w sposób zrównoważony. Program Kolej Plus powstał w 2019 r. Miał on przyczynić się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej. Dotyczyć to będzie głównie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej.

PAP, sek

