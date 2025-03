Przez Tuska sto milionów euro trafi do innych

Komisja Europejska przygotowuje pakiet wsparcia w wysokości 98,6 mln euro dla rolników z pięciu krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi. Jednak rażące zaniedbania i skrajna niekompetencja rządu Donalda Tuska sprawiły, że w gronie beneficjentów programu nie znalazła się Polska.

Prawie 100 mln euro mogłoby wiele zmienić. Jednak polscy rolnicy, którzy ponieśli dotkliwe straty na skutek ekstremalnych zjawisk pogodowych – przede wszystkim jesiennej powodzi – nawet nie powąchają tych pieniędzy, bo nasz rząd… nie złożył na czas odpowiedniego wniosku.

Te kraje zyskają

Unijne wsparcie dostaną Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Łotwa i Węgry. Najwięcej, aż 68 mln euro, otrzyma Hiszpania, ze względu na powodzie, które w październiku ub.r. nawiedziły Walencję i okolice. Żywioł zniszczył tam ponad 50 tys. hektarów upraw. Drugie miejsce pod względem wysokości wsparcia zajmują Węgry, które mają otrzymać 16,2 mln euro, a dalej są Chorwacja (6,7 mln euro), Łotwa (4,2 mln euro) oraz Cypr (3,5 mln euro).

150 tysięcy hektarów pod wodą

Powódź w 2024 roku dotknęła tysiące gospodarstw rolnych w Polsce, prowadząc do zalania około 150 tys. hektarów upraw w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Straty finansowe oszacowano na miliardy złotych.

Opolszczyzna: 78 mln zł strat, 30 mln zł rekompensaty

W samym tylko woj. opolskim poszkodowanych zostało 1413 gospodarstw rolnych, zalanych zostało ponad 10 tys. hektarów gruntów, szkody w zapasach magazynowych przekroczyły 3 mln złotych, a straty spowodowane upadkiem zwierząt 115 tys. zł. Straty w środkach trwałych, maszynach i urządzeniach to kolejne 3 mln, budynki inwentarskie – blisko 4 mln, a wartość upraw dotkniętych klęską to blisko 78 mln zł.

Pieniądze (być może) w kwietniu

Z danych przedstawionych przez wicewojewodę opolskiego, Piotra Pośpiecha, wynika, że do tej pory rolnikom poszkodowanym przez powódź wypłacono około 27 mln zł wsparcia do zalanych upraw oraz 2,8 mln zł w ramach wsparcia do trzeciej i czwartej raty podatku rolnego. Przyjęto również wnioski o wartości 2,4 mln zł na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Wicewojewoda Pośpiech poinformował, że procedowane jest rozporządzenie Rady Ministrów, dzięki któremu prawdopodobnie już w kwietniu rolnicy będą mogli ubiegać się o kolejne pieniądze w ramach wsparcia dla poszkodowanych przez powódź.

Źródło: PAP

Oprac. GS

