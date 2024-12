Włoska branża turystyczna na celowniku mafii

Branża turystyczna we Włoszech jest na celowniku mafii - wynika z opublikowanego we wtorek raportu instytutu Demoskopika. Zaznaczono w nim, że dla zorganizowanych grup przestępczych okazją do przeniknięcia do sektora są zwłaszcza duże wydarzenia, takie jak Rok Święty czy igrzyska olimpijskie.

W raporcie odnotowuje się, że ponad 7 tys. podmiotów branży turystycznej, w tym hoteli, ośrodków wakacyjnych i restauracji, może paść łupem kalabryjskiej mafii ‘ndrangheta, sycylijskiej cosa nostry i neapolitańskiej kamorry, których gangi przenikają do sektora przez pośredników i podstawione osoby.

Gangi zarabiają na turystyce 3,3 mld euro rocznie

Na podstawie analiz podano, że udziały w branży turystycznej przynoszą włoskim mafiom ponad 3,3 mld euro rocznie.

Zaległości podatkowe i coraz powszechniejsze trudności finansowe stwarzają „idealne warunki dla mafijnej kontroli” - ocenił prezes Demoskopiki Raffaele Rio.

„Międzynarodowe wydarzenia, takie jak Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo w 2026 roku i Rok Święty 2025, tylko zwiększają ryzyko infiltracji” - dodał.

Rio podkreślił, że absolutnie dominującą pozycję wśród włoskich mafii ma ta z Kalabrii, a jej wpływom może zagrozić tylko kamorra.

„Mafie tworzą kryminalny dobrobyt, który łamie przedsiębiorców przeżywających trudności; obiecują przetrwanie, spłacają długi i gwarantują płynność finansową, każąc płacić za to wysoką cenę, jaką jest totalna kontrola nad firmą” - zauważył.

„Ten perwersyjny system nie tylko wzmacnia siłę mafijnych rodzin w terenie, ale powiększa krąg prania brudnych pieniędzy, lichwy i wymuszeń, które duszą legalną gospodarkę naszego kraju” - oświadczył Rio.

Wyraził przekonanie, że nie wolno lekceważyć tego zagrożenia i trzeba chronić branżę turystyczną.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czołgi z Korei? „Stronie polskiej się nie spieszy”

Kryzys hutnictwa. Strategia stalowa pilnie potrzebna

Rząd zatapia rynek srebra. Zyskają Niemcy

»»Miliony złotych na wyjazdy ekipy Tuska - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24