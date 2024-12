Bruksela chce wyprzeć satelitarny biznes Elona Muska

Komisja Europejska podpisała w poniedziałek umowę koncesyjną na internet satelitarny z konsorcjum SpaceRISE, skupiającym europejskie firmy. Mają one zastąpić usługi dostarczane m.in. przez Starlink Elona Muska.

System satelitarny IRIS2 wykorzysta konstelację 290 satelitów komunikacyjnych. Dostawcą usługi będzie konsorcjum SpaceRISE, w skład którego wchodzą trzej operatorzy satelitarni: francuski Eutelsat, luksemburski SES i hiszpański Hispasat. W projekt zaangażowane są też firmy: Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat i Thales SIX.

Europejski internet ma być dostepny w 2025 r.

Internet satelitarny ma być dostępny już w przyszłym roku. Jak podkreśliła KE w poniedziałek w komunikacie, system satelitarny IRIS2 stanowi „znaczący krok w kierunku suwerenności Europy i bezpiecznej łączności„. Projekt został zainicjowany przez poprzedniego komisarza ds. rynku wewnętrznego i przemysłu obronnego, Francuza Thierry’ego Bretona w 2022 r.

„IRIS2 pokazuje determinację i zaangażowanie Unii we wzmacnianie globalnej pozycji Europy w przestrzeni kosmicznej” - powiedział, cytowany w komunikacie, obecny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius.

Dwunastoletnia umowa koncesyjna ma umożliwić świadczenie zarówno rządowych, jak i komercyjnych usług łączności.

KE nie podała, ile projekt będzie kosztować. Wcześniej szacowano, że wkład publiczny wyniesie około 3 mld euro. Reszta zostanie sfinansowana przez firmy zaangażowane w projekt.

Za sprawą projektu UE ma uniezależnić się od zewnętrznych dostawców, zwłaszcza od Starlinka, zbudowanego przez firmę SpaceX należącą do amerykańskiego multimiliardera Elona Muska. Amerykański gigant Amazon rozwija z kolei od 2019 r. swój projekt Kuiper.

Istotnym graczem na rynku jest też brytyjskie OneWeb. Rząd Zjednoczonego Królestwa, które od 2020 r. nie należy do Unii Europejskiej, wcześniej zabiegał o to, by brytyjski operator został zaangażowany w unijny projekt wspólnie z Eutelsatem.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP), sek

