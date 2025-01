Polski gigant rozbuduje fabrykę za ponad 200 mln zł

Potentat w branży spożywczej, Grupa Maspex, zainwestuje ponad 200 mln zł w rozbudowę zakładu w Wadowicach, korzystając z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Decyzję o przyznaniu wsparcia wydał Krakowski Park Technologiczny (KPT), który jest operatorem Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) na terenie woj. małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KPT, inwestycja obejmuje budowę nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Rozpoczęcie prac planowane jest na pierwszą połowę 2025 roku.

Będą nowe linie produkcyjne

Zmodernizowany i doposażony ma zostać park maszynowy, planowany jest również zakup nowych linii produkcyjnych. Maspex jest największą polską prywatną grupą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2023 roku przychody spółki przekroczyły 15 mld zł. W jej znajduje się portfolio prawie 70 marek z sektora FMCG, a jej produkty są obecne w ponad 80 krajach na świecie.

Marki należące do Maspeksu to m.in.: Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, Plusssz, Żubrówka, Soplica, Absolwent, Becherovka czy Bols oraz La Festa, Relax, Bucovina, River, Queens, Olympos, Apenta czy Vellingrad. To w większości liderzy rynkowi, marki najbardziej cenione w swoich kategoriach przez konsumentów w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zwolnienie z CIT lub PIT na 12 lub 15 lat

Polska Strefa Inwestycji stanowi formę wsparcia dla firm planujących rozwój. Każdy nowy projekt w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na 12 lub 15 lat. Inwestycja może być realizowana zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych. O wsparcie mogą ubiegać się w zasadzie wszyscy przedsiębiorcy – niezależnie od skali biznesu jaki prowadzą.

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ceny autogazu zmorą dla kierowców w 2025 roku?

Od 1 stycznia wracają opłaty za przejazd

Czemu Tusk chce opóźnić podatek od emisji?

»»NIE PRZEGAP! Nowa akcja telewizji wPolsce24! Stały monitoring wzrostu cen w sklepach