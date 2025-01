Podlasie doczeka się kluczowej trasy ekspresowej?

Ministerstwo Infrastruktury planuje budowę dwujezdniowej drogi Białystok-Augustów i drogi w kategorii głównej przyspieszonej Białystok-Ełk z obwodnicami Moniek i Grajewa - poinformował w piątek w Białymstoku szef tego resortu Dariusz Klimczak. To plan minimum - wskazał.

Minister mówił o tym na konferencji prasowej w Białymstoku przy okazji ogłoszenia przetargu na inwestycję kolejową Rail Baltica Białystok-Ełk.

W sprawie trasy do Augustowa trwają negocjacje z Brukselą

„Plan minimum, który mamy w Ministerstwie Infrastruktury, to wybudowanie drogi S8 z Białegostoku do Augustowa dwujezdniowej, dwupasmowej czyli identycznej jak droga typu S” - powiedział szef MI Dariusz Klimczak.

Zastrzegł jednak, że ”dzisiaj, kiedy nie uzgodnimy tego z Komisją Europejską, jeszcze nie nadamy” trasie nazwy „drogi ekspresowej„.

Jak mówił, droga S16 - według planu minimum - to trasa „dwa plus jeden” - czyli dwa pasy ruchu plus jeden w systemie GP - drogi kategorii głównej przyspieszonej wraz z dwoma obwodnicami: Moniek i Grajewa.

Dopytywany przez PAP, czy zaprezentowanie takiego planu na te drogi oznacza, iż nie powstaną tam drogi ekspresowe, powtórzył, że chodzi o rozpoczęcie budowy tych dróg w przedstawionym przez niego planie minimum. Dodał, że trwa dialog z Komisją Europejską w sprawie tych tras.

Klimczak powiedział, że ministerstwo chce, aby obie te drogi były wybudowane w ”najwyższych parametrach bezpieczeństwa, przepustowości„.

Poprzedni rząd planował obie trasy jako drogi ekspresowe - S8 Białystok-Augustów i S16 od Knyszyna pod Białymstokiem do Ełku (Warmińsko-mazurskie).

W kwietniu 2024 r. Ministerstwo Infrastruktury informowało PAP, że konieczne jest wykonanie strategicznej oceny rozwiązań komunikacyjnych w Polsce północno-wschodniej, na co wskazała Komisja Europejska. Kwestia ta została postawiona jako jeden z warunków wypłaty pieniędzy na drogi w perspektywie finansowej 2021-2027; aby odblokować te pieniądze, zapadła decyzja, by wykonać taką analizę, wraz z elementami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wyniki tej ekspertyzy miały być poddane konsultacjom społecznym i na tej podstawie miały być podejmowane dalsze działania, w tym określony plan budowy lub modernizacji dróg - informowała wówczas PAP rzeczniczka ministerstwa.

Według DGP rząd rezygnuje z wariantu trasy ekspresowej

W czwartek „Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że została opracowana analiza układu drogowego w części województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Wynika z niej, że drogą ekspresową powinien być odcinek S16 Mrągowo-Ełk (Warmińsko-mazurskie), a drogi Białystok-Augustów i Białystok-Ełk już nie jako te, które „nie wymagają obecnie rozbudowy do parametrów dróg ekspresowych”. „Obecnie wyniki wyżej wymienionej analizy stanowią przedmiot dalszych uzgodnień, m.in. w zakresie finansowania z UE” - cytowała ministerstwo gazeta.

Powołując się na wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca gazeta podała, że argumentem miał też być szacunek do przyrody. Przebieg S16 budził protesty organizacji ekologicznych, które sprzeciwiały się budowie ekspresówki przez Biebrzański Park Narodowy. Ministerstwo miało też uznać ważność drogi Białystok-Augustów, dlatego miałaby powstać droga dwujezdniowa.

Minister Klimczak powiedział w piątek, że w najbliższym czasie oczekuje od GDDKiA w Białymstoku przedstawienia ministerstwu programu inwestycyjnego budowy drogi z Białegostoku do Augustowa.

Obecnie na trasie Białystok-Augustów powstają jednojezdniowe obwodnice Sztabina i Suchowoli, które mają być oddane do użytku w drugiej połowie 2025 r. Trwa projektowanie trzeciej obwodnicy - Białobrzegów. Umowę na projekt i budowę podpisano w sierpniu 2024 r.; trasa ma powstać do 2028 r.

