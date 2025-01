Ceny mieszkań: czy to już stabilizacja?

Wzrost cen mieszkań powinien ustabilizować się na poziomie 5 proc. r/r lub mniejszym w kolejnych miesiącach, przewidują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W grudniu ceny w sześciu największych miastach w Polsce zwiększyły się w skali od 5,3 proc. r/r (Kraków) do 6,5 proc. (Łódź).

Według opracowania PIE na podstawie danych Propertly.io, w grudniu ub.r. ceny mieszkań w Gdańsku wzrosły o 5,5 proc., w Poznaniu - o 5,4 proc., w Warszawie - o 5,7 proc., zaś we Wrocławiu - o 5,5 proc.

W grudniu 2024 r. w grupie sześciu największych miast ceny za mkw mieszkania spadały o 0,2 proc. m/m.

„To niewiele większa zmiana niż w poprzednim miesiącu. W mniejszych miastach ceny mieszkań lekko wzrosły. W miastach do 100 tys. mieszkańców ceny wzrosły 0,9 proc., a w miastach od 100 do 500 tys. o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym. Grudzień to drugi z rzędu miesiąc bez dwucyfrowych wzrostów cen mieszkań od ponad półtora roku. Od kilku miesięcy obserwujemy stabilizację cen na rynku mieszkaniowym” - czytamy w komunikacie.