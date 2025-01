Związkowcy z energetyki: „Na kolana przed węglem”

W Warszawie trwa protest związkowców zrzeszonych m.in. w śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Sprzeciwiają się oni m.in. zamykaniu elektrowni węglowych, w tym Elektrowni Rybnik, Dolna Odra i Łaziska. Mają złożyć też dwie petycje do władz PGE oraz resortu aktywów państwowych.

Protest rozpoczął się w czwartek po godz. 11 przy ul. Mysiej. Związkowcy stawili się na miejscu z flagami Solidarności i banerami, na których napisano m.in. „Dolny Śląsk to Bezpieczeństwo Energetyczne Pomorza i Kraju” oraz „Na kolana przed węglem„. Towarzyszy im dźwięk syreny alarmowej, wuwuzeli i bębnów.

Zrzeszeni m.in. w śląsko-dąbrowskiej Solidarności demonstranci sprzeciwiają się m.in. zamykaniu elektrowni węglowych, w tym Elektrowni Rybnik, Dolna Odra i Łaziska / autor: PAP/Marcin Obara

Protestujący przechodzą przed gmach Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej, gdzie ok. godz. 13 odbyć ma się pikieta. Zgodnie z zapowiedziami protest ma trwać do godz. 16.

Pracownicy energetyki protestują pod siedzibą PGE / autor: PAP/Marcin Obara

Adresatem pierwszej petycji przygotowanej przez protestujących jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Pismo dotyczy decyzji spółki ws. wygaszenia elektrowni węglowych tj. Rybnik i Dolna Odra. Druga petycja ma zostać złożona w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które to sprawuje nadzór nad spółkami energetycznymi. Związkowcy domagają się interwencji resortu. Sprzeciwiają się również polityce klimatycznej Unii Europejskiej.

Związkowcy protestują pod siedzibą PGE / autor: PAP/Marcin Obara

Przejście na źródła odnawialne grozi katastrofą

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz powiedział w czwartek PAP, że protest ma zwrócić uwagę rządzących, iż ”dalsze brnięcie w źródła odnawialne skończy się katastrofą, bo skończy się nam energia„. Dodał, że konieczny jest m.in. rozwój atomu, który - zdaniem związkowca - „wejdzie do sytemu być może” dopiero po 2040 r, a bez niego konieczne będą źródła konwencjonalne takie jak np. węgiel.

Związkowcy sprzeciwiają się również zamknięciu Elektrowni Łaziska, którą zarządza Tauron.

„My tak naprawdę jedziemy protestować, a też zarazem walczyć o to, żeby w polskich domach był prąd i był tani prąd” – mówił.

Związkowcy sprzeciwiają się oni m.in. zamykaniu elektrowni węglowych / autor: PAP/Marcin Obara

»» O zamykaniu elektrowni i bloków węglowych czytaj tutaj:

O 444 megawaty mocy mniej…

Elektrownia Rybnik – wyrok odłożony?

Dwa giganty do zamknięcia! Czy Tusk choć kiwnie palcem?

Zapowiedzi zamknięcia elektrowni w Rybniku i Łaziskach wzbudziły w ostatnich miesiącach protesty samorządów i związków zawodowych. We wrześniu ub.r. radni Rybnika w apelu do premiera Donalda Tuska uznali za „przedwczesne” plany spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zaprzestania przez Elektrownię Rybnik produkcji energii elektrycznej z końcem 2025 r. Związkowe protesty w tej sprawie odbyły się już w listopadzie i grudniu.

Jednym z argumentów związków jest umowa społeczna dot. górnictwa węgla kamiennego z maja 2021 r. Jak przekonują, wynika z niej, że rybnicka elektrownia będzie działała do 2030 r. Tekst umowy nie zawiera jednak bezpośredniego zapisu o Elektrowni Rybnik; 2030 r. jako horyzont jej pracy określono w dokumentach poprzedzających jej podpisanie (do których odwołuje się też umowa).

Pod koniec września ub. roku spółka PGE GiEK informowała o planach zaprzestania przez Elektrownię Rybnik produkcji energii elektrycznej z końcem 2025 r., a ciepła systemowego do końca sierpnia 2026 r. Jak podała jednak w grudniu ub. roku PGE, wraz z PSE uzgodniono, że dwa bloki rybnickiej elektrowni popracują do połowy 2026 r., a kolejne dwa - do 2027 r.

W kontekście przyszłości Elektrowni Łaziska podczas grudniowej prezentacji strategii Tauronu prezes koncernu Grzegorz Lot sygnalizował, że wszystkie węglowe aktywa wytwórcze klasy 200MW (jak w Łaziskach) firmy będą zgłaszane do rynku mocy, który zgodnie z dotychczasowymi regulacjami ma funkcjonować do końca 2028 r. Jeśli jednak nie otrzymają wystarczającego wsparcia, będą musiały zostać odstawione.

