Elektrownia Rybnik – wyrok odłożony?

Polska Grupa Energetyczna i operator przesyłowy energii elektrycznej PSE uzgodniły w czwartek, że dwa bloki elektrowni Rybnik popracują do połowy 2026 r., a kolejne dwa - do 2027 r. - poinformowała PGE. Wcześniej spółka zakładała zamknięcie elektrowni z końcem 2025 r.

Ustalenia podjęto w czasie spotkania PGE, PSE, przedstawiciela ministerstwa aktywów i pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Zgodnie z ustaleniami dwa z obecnie działających czterech bloków na węgiel kamienny Elektrowni Rybnik, będą wykorzystywane do końca czerwca 2026 r., a dwa kolejne będą funkcjonowały również w 2027 r. Dzięki tej decyzji uwzględnione zostaną potrzeby sieciowe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zapewnione zostanie bezpieczeństwo energetyczne, przy jednoczesnym zagwarantowaniu lokalnym odbiorcom w Rybniku niezagrożonych dostaw ciepła - zaznaczyła PGE.

Pierwotnie termin wyłączenia Elektrowni Rybnik wyznaczony był na koniec 2023 r., o czym zdecydował poprzedni zarząd spółki PGE GiEK jeszcze pod koniec 2020 r. Potem termin ten przedłużono do końca 2025 r. W miejsce wyłączanych bloków węglowych PGE buduje w Rybniku blok na gaz o mocy 882 MW, który ma być gotowy pod koniec 2026 r.

Zbliżający się termin zamknięcia elektrowni w Rybniku wzbudził protesty lokalnych władz i związków zawodowych. We wrześniu br. radni Rybnika w apelu do premiera Donalda Tuska uznali za „przedwczesne” plany PGE GiEK zaprzestania przez Elektrownię Rybnik produkcji energii elektrycznej z końcem 2025 r. W listopadzie zaprotestowali związkowcy, zapowiadając na 9 stycznia demonstrację w Warszawie. Według „Solidarności” umowa społeczna dotycząca górnictwa węgla kamiennego z 2021 r. przewidywała, iż rybnicka elektrownia będzie działała do 2030 r. Tekst umowy nie zawiera jednak żadnego zapisu o Elektrowni Rybnik; 2030 r. jako horyzont jej pracy określano w dokumentach poprzedzających podpisanie umowy.

