Kondycja finansowa firm coraz bardziej kuleje

W II połowie 2024 r. liczba zadłużonych przedsiębiorstw wzrosła do blisko 267 tys., a ich łączne zadłużenie zwiększyło się o 600 mln zł - wynika z raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Jak ocenili jego autorzy liczba upadłości nie powinna przekroczyć 450 w całym 2025 r.

W II połowie roku zadłużenie polskich przedsiębiorców zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Długów wzrosło o ponad 600 mln zł, a liczba dłużników zwiększyła się do blisko 267 tys. „Mimo prognozowanego wzrostu gospodarczego w granicach 3,3-3,7 proc. nowy rok też nie zapowiada się dla biznesu najlepiej” - przewidują autorzy raportu.

Zatory płatnicze jednym z głównych zmartwień dla firm

„Spodziewamy się, że zarówno liczba dłużników, jak i wartość przeterminowanego zadłużenia będzie nadal rosła, zwłaszcza w pierwszej połowie 2025 r. Nie będą to bardzo wysokie wzrosty, ale zauważalne” - prognozuje prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

Jego zdaniem poprawę powinna przynieść druga połowa roku, ale, jak zaznaczył, „nie ma się co łudzić”, że zatory płatnicze przestaną być dokuczliwe dla firm. „To nadal będzie jedno z ich głównych zmartwień” - stwierdził.

Kondycja finansowa firm pogarsza się

Zdaniem autorów raportu liczba upadłości firm nie powinna „zbytnio wzrosnąć” i nie powinna przekroczy 450 w całym roku. „Na pewno będzie więcej restrukturyzacji, czyli wdrażania procesów naprawczych w zadłużonych firmach pod nadzorem sądu” - wskazali. Analiza wiarygodności płatniczej przeprowadzona przez Krajowy Rejestr Długów w kluczowych branżach pokazała jednak, że kondycja finansowa firm pogarsza się. „O ile w ostatnich 12 miesiącach odsetek firm z najwyższą wiarygodnością finansową skurczył się o blisko 6 proc., to tych z najniższą wzrósł o 12,5-15 proc.” - wynika z raportu.

„Najgorzej sytuacja przedstawia się w transporcie i logistyce, gdzie tylko 63 proc. przedsiębiorstw zostało zaliczonych do grona najbardziej wiarygodnych, podczas gdy dla całej gospodarki odsetek ten wynosi prawie 88 proc. Nie najlepsza sytuacja panuje też w budownictwie, handlu hurtowym, IT, hotelach i restauracjach oraz przemyśle” – dodał Łącki.

Problemy z finansowaniem mikrobiznesu

Z raportu wynika też, że rok 2024 „nie sprzyjał” mikrofirmom pod względem dostępu do zewnętrznego finansowania. W ocenie ekspertów w pierwszych dwóch kwartałach banki utrzymywały „restrykcyjną” politykę kredytową wobec MŚP, co wynikało z wysokiej inflacji, niepewności gospodarczej oraz postrzeganego ryzyka. Zauważyli, że mikrofirmy, które nie mogły uzyskać kredytu bankowego sięgały po leasing lub faktoring.

„W 2024 r. 79 proc. więcej mikroprzedsiębiorców niż w 2023 r. skorzystało z rozwiązań finansowych NFG, co dało 40-proc. wzrost łącznego finansowania przedsiębiorstw rok do roku” - podał ekspert firmy faktoringowej NFGmówi Emanuel Nowak, wskazując, że faktoring doceniły zwłaszcza mikrofirmy budowlane, transportowe, produkcyjne i usługowe. Budownictwo odpowiadało za 1/3 całego finansowania w NFG.

Prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki zwrócił uwagę, że gospodarka jest „nieprzewidywalna” i mogą się pojawić różne zawirowania, które wpłyną na zdolność firm do regulowania zobowiązań. „Duże środki z Unii Europejskiej, które zostały przyznane Polsce, powinny stymulować gospodarkę, co przełoży się na nowe inwestycje i wzrost dochodów firm. To powinno pozytywnie wpłynąć na dyscyplinę rozliczeń między przedsiębiorstwami” - stwierdził Kostecki. Zastrzegł, że zatory płatnicze „na pewno nie znikną”.

Autorzy raportu przyznali, że w 2025 r. mimo stabilizującej się sytuacji gospodarczej, w transakcjach B2B wciąż będą występować wydłużone terminy płatności, co będzie napędzać zapotrzebowanie na finansowanie faktur, szczególnie w branżach budowlanej, transportowej czy produkcyjnej. „Prognozowany jest dalszy wzrost PKB, a środki z KPO powinny zwiększyć apetyt inwestycyjny przedsiębiorstw i ich zapotrzebowanie na finansowanie. Niemniej jednak wciąż niepokojąca pozostaje sytuacja gospodarcza Niemiec i to z pewnością negatywnie wpłynie na kondycję polskich firm oraz zmniejszy siłę rażenia KPO” - uważają eksperci.

PAP, sek

