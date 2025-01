Hamburgery z laboratorium coraz bliżej

Holenderska firma Mosa Meat, znana z wyprodukowania pierwszego hamburgera w laboratorium 12 lat temu, teraz stara się o dopuszczenie do obrotu produktu, na bazie którego można wytwarzać „wołowinę”.

Mosa Meat z Holandii wystąpiła o zatwierdzenie tłuszczu, który - jak podaje portal vegconomist.com - „jest przeznaczony do mieszania ze składnikami roślinnymi w celu tworzenia produktów w stylu wołowiny, takich jak hamburgery, klopsiki i bolognese”. Zgodnie z unijnymi przepisami firmy nie mogą uzyskać „oceny produktów mięsnych pochodzących z hodowli jako całości”, więc muszą zgłaszać poszczególne składniki. Teraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oceni, czy produkt może trafić do obrotu jako Novel Foods. A decyzja spodziewana jest za półtora roku i wówczas okaże się, czy produkt trafi do sprzedaży

Pionier produkcji „roślinnej” wołowiny

Holenderska firma jest drugą po Gourmey, która z takim wnioskiem do władz unijnych występuje i jedną z bardziej znanych za sprawą prezentacji na konferencji prasowej w Londynie sprzed 12 lat – pierwszego w historii burgera wołowego na bazie hodowli komórkowej. W oficjalnym komunikacie firma holenderska informuje, że rozpoczynając od produktu jakim jest tłuszcz, chce torować „drogę do wprowadzenia naszych pierwszych burgerów dla konsumentów” a produkty Mosa Meat „będą łączyć składniki hodowane i roślinne”. Mosa Meat, która reklamuje się jako „pionier czystszej i zdrowszej metody produkcji wołowiny”, zapewnia, że „robi wołowe burgery przyszłości” i „to prawdziwe mięso”. I do tego celu „wybiera najzdrowsze krowy i najlepsze komórki, które pomogą wyhodować mięso”, i te komórki w laboratorium „rozwijają się, stając się w pełni rozwiniętymi mięśniami i tłuszczem”.

Działalność i prace Mosa Meat cieszą się dużym zainteresowaniem. W kwietniu ub.r. firma pozyskała 40 mln euro dofinansowania od inwestora z Niemiec – PHV, znanego ze wspierania prac na wytwarzaniem alternatywnego białka. Była też europejskim liderem, gdy chodzi o pozyskiwany kapitał. Holenderskim podmiotem zainteresował się także znany amerykański aktor Leonardo Di Caprio.

Energochłonne „mięso” ma ratować klimat

Przypomnijmy, że mięso z laboratorium nie jest sprzedawane w Europie, gdzie obowiązuje ścisły zakaz, natomiast zostało dopuszczone do obrotu handlowego w USA, Singapurze, oraz w Izraelu.

Zwolennicy nowego sposobu produkcji mięsa w warunkach laboratoryjnych przekonują, że to sposób na ratowanie klimatu, choć nie jest tajemnicą, że cały proces laboratoryjny jest energochłonny.

Agnieszka Łakoma

