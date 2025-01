Pracownicze Plany Kapitałowe dają zyski uczestnikom

Zysk statystycznego uczestnika PPK od grudnia 2019 wyniósł 124-156 proc. względem tego, co on sam wpłacił - wynika z opublikowanego we wtorek biuletynu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Według przedstawionych danych, rok 2024 przyniósł wzrost liczby uczestników (o 9,02 proc. r/r), liczby aktywnych rachunków (o 12,31 proc. r/r), i wzrost partycypacji (o 10,76 proc. r/r). Wyliczono, że na koniec grudnia ub.r. liczba uczestników wyniosła 3,7 mln, aktywnych rachunków było 4,43 mln, partycypacja (uczestnictwo) wyniosła 50,5 proc., a wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty osiągnęła poziom 30,24 mld zł, co oznacza wzrost o 9 proc. r/r.

Od grudnia 2019 r. stan konta wyższy o 8539-10 726 zł

Obecnie - jak wskazano - na rachunku uczestnika PPK, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD, znajduje się średnio od 8 539 zł do 10 726 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK.

„To oznacza dla uczestnika PPK od 124 proc. do 156 proc. zysku” – czytamy.

Saldo wpłat dużo wyższe od wypłat

Wyliczono, że w każdym z ostatnich 12 miesięcy uczestnicy PPK wpłacali do programu średnio ponad 774 mln zł, natomiast wypłaty wynosiły w sumie średnio 189 mln zł. „Oznacza to, że suma tych wypłat z programu stanowiła miesięcznie 25 proc. wpłat, co jest wartością nieco wyższą niż w roku poprzednim (23 proc.), jednak nominalnie przewaga wpłat nad wypłatami zwiększyła się o 91 mln miesięcznie” - czytamy.

W biuletynie przypomniano, że w 2025 roku zostaną wypłacone dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Aby ją otrzymać, uczestnicy muszą zgromadzić na rachunku wpłaty o wartości co najmniej 979,86 zł, natomiast osoby, które korzystają z obniżonej wpłaty podstawowej (ich miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120 proc. płacy minimalnej) muszą uzbierać minimum 244,97 zł.

Przypomniano też, że pracodawcy prowadzący Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) mają czas do 31 stycznia na złożenie oświadczenia o liczbie uczestników programu. Spadek partycypacji poniżej 25 proc. może zobowiązać ich do wdrożenia PPK w firmie.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.

